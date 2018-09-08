(Görüntülü) Otomobil, Munzur Çayı'na uçtu: 1 ölü,  3 yaralı

Ferit DEMİR/TUNCELİ, (DHA)- TUNCELİ\'nin Pertek ilçesinde, sürücüsü hızlı girdiği virajı alamayınca Munzur Çayı\'na uçan otomobildeki 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.



Kaza, bugün sabah saatlerinde Tunceli-Ovacık karayolunun 35\'nci kilometresinde meydana geldi. Pertek ilçesine bağlı Günboğazı köyünden Ovacık ilçesine giden Yüksel Gürsönmez yönetimindeki 23 FP 735 plakalı otomobil, sürücü hızlı girdiği virajı alamayınca Munzur Çayı\'na uçtu. Ters dönen araçtakilerin yardımına, yoldan geçen diğer sürücüler koştu. Araçtan çıkarılan Sürayi Gürsönmez’in öldüğü ortaya çıktı, sürücüsü Yüksel, eşi Elif ve kızı Havin Gürsönmez ise yaralı olarak kurtarıldı.



Yaralılar ambulanslarla Tunceli Devlet Hastanesi\'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.