(Görüntülü) Otomobil mısır tarlasına yuvarlandı: 1 yaralı

Muammer ŞEN/KARAMAN, (DHA)- KARAMAN\'da kontrolden çıkan otomobilin ağaca çarpıp, mısır tarlasına yuvarlanması sonucu sürücü Meryem Göktaş (36) yaralandı.



Kaza, saat 18.30 sıralarında Bahçelievler Mahallesi 2\'nci Organize Sanayi bölgesi yolunda meydana geldi. İddiaya göre tekstil fabrikasında işçi olarak çalışan Meryem Göktaş, otomobiliyle evine giderken direksiyon hakimiyetini kaybedip yol kenarındaki ağaca çarptı. Hızını alamayan otomobil daha sonra mısır tarlasına yuvarlandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hurdaya dönen araçta sıkışan Göktaş, sağlık ekipleri ve vatandaşlar tarafından kurtarıldı. Ambulansla hastaneye kaldırılan Göktaş\'ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Soruşturma sürüyor.