(Görüntülü) Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL (Bursa), (DHA) - BURSA’nın İnegöl ilçesinde otomobil ile çarpışan motosikletteki 3 kişiden 1\'i öldü, 2\'si ağır yaralandı. Kazanın ardından otomobil sürücüsü kayıplara karışıtı.



Kaza İnegöl’ün Yenice Köprülü Kavşağı üzerinde meydana geldi. Akhisar Mahallesinden Yenice Köprülü kavşağı istikametine giden sürücüsünün skimliği henüz belirlenemeyen 16 ABA 294 plakalı otomobil, İnegöl istikametinden gelen ve üzerinde 3 kişinin bulunduğu motosiklet ile çarpıştı.



30 METRE SÜRÜKLENDİ



Çarpışmanın şiddetiyle motosiklete bulunan 3 kişiden Mevlüt Kılbaş (21) otomobilin ön camına çarpıp, kaporta üzerinde yaklaşık 30 metre gittikten sonra yola savruldu. Motosiklette bulunan arkadaşları Ferit Ulucan (20) ve Doğan Balcı (24) ise kazanın ardından devrilen motosikletle birlikte metrelerce sürüklendi. Otomobil sürücüsü ise kazanın ardından aracını olay yerine bırakarak kaçtı.



İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. 3 yaralı ilk müdahalenin ardından ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi\'ne götürüldü. Tedavi altına alınan yaralılardan Doğan Balcı yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Diğer 2 yaralının ise hayati tehlikelerinin devam ettiği bildirildi.



SÜRÜCÜ KAYIPLARA KARIŞTI



Kazanın ardından olay yerinden yaya olarak kaçtığı belirlenen otomobil sürücüsünün kimliğinin belirlenip yakalanması için çalışma başlatıldı.