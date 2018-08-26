(Görüntülü) Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Faruk ÇARK/ÖDEMİŞ (İzmir), (DHA)- İZMİR\'in Ödemiş ilçesinde, otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü Ahmet Canlı (27) öldü, arkasındaki arkadaşı Orçun Okatan (19) ise yaralandı.



Kaza, dün saat 21.00 sıralarında, Ödemiş- Ahrandı karayolu, Süleyman Demirel Mahallesi yakınlarında meydana geldi. 1081 Sokak\'tan Ahrandı yönüne giden Muammer Erol (24) yönetimindeki 09 PA 159 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Ahmet Canlı yönetimindeki 35 ZMU 29 plakalı motosiklet ile çarpıştı. Kazada, her ikisi de kasksız olan motosiklet sürücüsü evli ve 1 çocuk babası Ahmet Canlı öldü, arkasındaki arkadaşı Orçun Okatan yaralandı. Çevre sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen ambulansla Okatan, Ödemiş Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Kol ve bacaklarında kırıklar bulunan Okatan\'ın hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.



Acı haberi alarak olay yerine gelen Seval Canlı, eşi Ahmet Canlı\'nın cesedi başında gözyaşı döktü. Canlı\'nın cesedi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu\'na gönderildi.



Polis, otomobil sürücüsü Muammer Erol\'u gözaltına aldı.

