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(Görüntülü) Otomobil ile kamyonet çarpıştı: 3 ölü, 3 yaralı (2)

DÜĞÜNDEN DÖNÜYORLARMIŞ Kahramanmaraş'ta, otomobil ile çarpışan kamyonetteki ailenin, Göksun ilçesine bağlı Değirmendere Mahallesi'ndeki akrabalarının düğününden kent merkezine döndüğü öğrenildi

29 Ekim 2018 19:59

DÜĞÜNDEN DÖNÜYORLARMIŞ Kahramanmaraş\'ta, otomobil ile çarpışan kamyonetteki ailenin, Göksun ilçesine bağlı Değirmendere Mahallesi\'ndeki akrabalarının düğününden kent merkezine döndüğü öğrenildi. Kamyonette hayatını kaybeden İsa Kacur, babası Yusuf Kacur ve yengesi Fadime Kacur\'un morgdaki otopsileri tamamlandı. Yakınlarınca morgdan alınan Fadime Kacur\'un cenazesi, merkez Onikişubat ilçesinin Serintepe Mahallesi\'nde öğle vakti kılınan namazın ardından Şeyh Ali Sezai Efendi Mezarlığı\'nda toprağa verildi. İsa ile babası Yusuf Kacur\'un cenazelerinin ise ikindi vakti defnedileceği belirtildi.

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