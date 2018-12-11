(Görüntülü) Otomobil denize düştü, 2 kişiyi balıkçılar kurtardı

Ayhan ACAR/AMASRA (Bartın), (DHA) - BARTIN\'ın Amasra ilçesinde, limanda manevra yapan sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, denize düştü. Araçtaki 2 kişiyi balıkçılar, suya attıkları can simitleriyle kıyıya çekerek, kurtardı.



Amasra Büyük Liman\'da, dün gece, manevra yapan Okan Arslan yönetimindeki 74 DE 434 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp, denize düştü. Limandaki balıkçılar, araçta sürücü ile 1 kişinin daha olduğunu görerek, harekete geçti. Suya can simitleri atan balıkçılar, sürücü Okan Arslan ile yanındaki Cansu Aras\'ı limana çekti. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık görevlileri, ikiliyi ambulansla hastaneye götürdü. Arslan ve Aras\'ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Suya gömülen otomobil ise Batı Karadeniz Sahil Güvenlik Grup Komutanlığı dalgıç timi tarafından halatlar bağlanarak, çekiciyle denizden çıkarıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

