(Görüntülü) Otomobil, deniz kıyısında çamura saplanmış bulundu

Dinçer AKBİR- Alişan KOYUNCU/İZMİT (Kocaeli), (DHA)- İZMİT\'te bir otomobil, deniz kıyısında çamura saplanmış olarak bulundu. Sahibinin telefonuna cevap vermediği otomobil, çekici ile bulunduğu yerden alındı.



Sanayi Mahallesi Ömer Türkçakal Bulvarı\'ndaki özel halk otobüsü garajında bulunan şoförler, sahil şeridinde 41 ABD 582 plakalı otomobilin çamura saplandığını fark edip, polise haber verdi. Aracın bir kısmının suyun içerisinde kaldığını, sağ camının tamamen açık olduğunu gören polis, plakadan sahibine ulaşmaya çalıştı. Araç sahibi telefona cevap vermeyince otomobil, çekici ile bulunduğu yerden kaldırılarak yediemin otoparkına götürüldü.