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(Görüntülü) Otomobil beton bariyere çarptı: 4 yaralı (2)

Ergün AYAZ/BAŞİSKELE (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ'nin Başiskele ilçesinde, otomobilin beton bariyere çarpması sonucu 4 kişi yaralandı

03 Ocak 2019 12:15

Ergün AYAZ/BAŞİSKELE (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ\'nin Başiskele ilçesinde, otomobilin beton bariyere çarpması sonucu 4 kişi yaralandı. Kaza gece saatlerinde, D-130 Karayolu Vezirçiftliği Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Ercan Başaran idaresindeki 41 H 7753 plakalı otomobil, yapımı devam eden battı çıktı inşaatı etrafındaki beton bariyerlere çarptı. Kazayı görenler polis ve 112 Acili arayarak yardım istedi. Kazada otomobilde bulunan 4 kişi yaralandı. Araç içerisinde sıkışan sürücü Ercan Başaran ile yan koltukta oturan Kübra Sönmezer, itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu kurtarıldı. Yaralanan 4 kişi kaldırıldıkları hastanelerde tedavi altına alındı. Araç çekici ile yoldan kaldırılırken, polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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