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(Görüntülü) Otogardaki bayram hareketliliği havadan görüntülendi

Ersan SAN - İSTANBUL, (DHA) - BAYRAM tatilini memleketinde geçirmek isteyenler, Bayrampaşa'daki 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda hareketliliğe neden oldu

17 Ağustos 2018 15:20

Ersan SAN - İSTANBUL, (DHA) - BAYRAM tatilini memleketinde geçirmek isteyenler, Bayrampaşa\'daki 15 Temmuz Demokrasi Otogarı\'nda hareketliliğe neden oldu. Otogardaki hareketlilik havadan görüntülendi.

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