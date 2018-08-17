(Görüntülü) Otogardaki bayram hareketliliği havadan görüntülendi
Ersan SAN - İSTANBUL, (DHA) - BAYRAM tatilini memleketinde geçirmek isteyenler, Bayrampaşa'daki 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda hareketliliğe neden oldu
17 Ağustos 2018 15:20
Ersan SAN - İSTANBUL, (DHA) - BAYRAM tatilini memleketinde geçirmek isteyenler, Bayrampaşa\'daki 15 Temmuz Demokrasi Otogarı\'nda hareketliliğe neden oldu. Otogardaki hareketlilik havadan görüntülendi.
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