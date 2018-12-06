(Görüntülü) Otogarda kış lastiği denetimi

Murat SOLAK-Melih OKUMUŞ / İSTANBUL, (DHA) İSTANBUL Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, yük ve yolcu taşıyan ticari araçlar için 1 Aralık itibariyle zorunlu hale gelen kış lastiği uygulaması nedeniyle İstanbul 15 Temmuz Demokrasi Otogarı\'nda denetim yaptı. Otogar çıkışında otobüsler durdurularak belge ve lastik kontrolü yaptı. Araçlara takılacak lastiklerin üzerinde M-S harf seri logosunun bulunması gerektiğine ve lastik diş derinliğinin kamyon, çekici,tanker ve otobüslerde 4 mm\'den az olmaması gerektiği vurgulandı. Kurallara uymayan otobüs şoförlerine 625 lira ceza kesileceği belirtildi. Uzun süredir bu mesleği iyaptıklarını söyleyen bazı otobüs şoförleri, yollara kış lastikleri takarak çıktıklarını, denetimden memnun olduklarını söylediler. \"GEÇEN YIL CEZA YAĞDI\" 2017-2018 Kış tedbirleri boyunca 2017 Aralık ayında 225 araca 140 bin 625 TL, 2018 Ocak-Şubat-Mart aylarında 391 araca 279 bin 565 TL tutarında ceza kesilmişti. Kış lastiği uygulaması 1 Nisan 2019\'da sona erecek.