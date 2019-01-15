(Görüntülü) Otobüste bayılan öğrenciyi, şoför hastaneye yetiştirdi

Sinan UÇAR/GÜMÜŞHANE, (DHA)- GÜMÜŞHANE\'de halk otobüsünde fenalaşarak baygınlık geçiren üniversite öğrencisi Furkan Pert (20), otobüs şoförü Yakup Bal, tarafından hastaneye yetiştirildi. Öğrenci kaldırıldığı hastanenin acil servisinde tedaviye alınırken, bu anlar araçtaki güvenlik kameralarına yansıdı. Kentte, Gümüşhane SS Fatih Dolmuş Durağı\'na bağlı Bağlarbaşı- Kalederesi hattında yer alan halk otobüsünde bulunan üniversite öğrencisi Furkan Pert, seyir halindeki otobüste fenalaşarak yere düştü. Baygınlık geçirdiği anlaşılan Pert, otobüs sürücüsü Yakup Bal tarafından, Gümüşhane Devlet Hastanesi\'nde kaldırıldı. Otobüsteki yolcular, hastaneye getirilen genci, konulduğu sedyede Acil Servis\'e kadar taşıdı. Tedaviye alınan gencin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. \'İNSANLIK GÖREVİMİZİ YAPTIK\' Halk otobüsü şoförü Yakup Bal, yaşananların ardından hiçbir durakta durmadığını ve hastaneye doğru yöneldiğini anlatarak, \"Gümüşhane Merkezde durağa girdim, yolcuyu bıraktıktan sonra bir anda bir ses geldi. Araçlarımızda kamera sistemi olduğu için arka tarafta arkadaşın yattığını gördüm. Hiçbir durakta durmadan, yapmamız gerekeni yaparak hastaneye götürdük. İnsanlık görevimizi yaptık\" dedi. Öte yandan, otobüste yaşanan anlar da, araç içindeki güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Görüntülerde, otobüs sürücüsünün, yolda korna çalarak seyir halindeki araçları uyardığı ve yolcuların ilk müdahalede bulunduğu genci hastaneye yetiştirdiği görülüyor.