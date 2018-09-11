(Görüntülü) Otobüs şoförü, sara nöbeti geçiren yolcuyu hastaneye yetiştirdi

Coşkun MENEK/ERZİNCAN, (DHA)- ERZİNCAN\'da 4 gün önce özel halk otobüsünde sara krizi geçiren yolcuya ilk müdahaleyi, otobüs şoförü Adem Canbaba yaptı, ardından da güzergahını değiştirip hastaneye götürdü. Ergenekon ile Başbağlar mahalleleri arasında yolcu taşımacılığı yapan özel halk otobüsü şoförü Adem Canbaba\'nın (38) aracındaki yolculardan biri, aniden fenalaşarak yere yığıldı. Yolcunun rahatsızlandığını fark eden Canbaba, otobüsü kenara çekerek ilk müdahaleyi yaptı, ardından da güzergahını değiştirip Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne götürerek sağlık görevlilerine teslim etti. Yolcunun rahatsızlanma anı ve ardından otobüste yaşanan panik güvenlik kamerasına yansıdı. Olayın 7 Eylül günü olduğunu belirten Canbaba \"Dönüp baktığımda yere düşmüştü. Daha önce tanıdığım bir yolcuydu, ortalama 8 senedir binen bir yolcu. Sara nöbeti geçirdiğini fark ettim. Yan yatırdım önce, etraftaki demirlere kendini çarpmaması için önlem aldım. Sakinleştikten sonra dilini kontrol ettim. Başına bir refakatçi bırakıp güzergahı terk edip hemen hastaneye götürdüm\" diye konuştu.