(Görüntülü) Otobüs şoförü ateşlenen çocuğu hastaneye yetiştirdi

Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL (Bursa), (DHA)- BURSA\'nın İnegöl ilçesinde özel halk otobüs şoförü, otobüse binen bir ailenen rahatsızlanan 6 yaşındaki çocuğunu, güzergahını değiştirerek İnegöl Devlet Hastanesi\'ne yetiştirdi. Tedavi altına alınan çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken, aile ve otobüste bulunan diğer yolcular, duyarlı davranışından dolayı sürücüyü kutladılar.



İnegöl’ün Huzur Mahallesi ile ilçe merkezi arasında yolcu taşıyan Mesut Arslan yönetimindeki 16 M 06068 plakalı özel halk otobüsüne, Huzur mahallesindeki duraktan bir çift çocukları 6 yaşındaki Veysel Taş ile birlikte bindi. Ancak çocuğun ateşinin yüksek olduğunu öğrenen sürücü Arslan, mağdur durumdaki aileyi otobüsle birlikte hastaneye götürmek üzere güzergahını değiştirdi. Arslan\'ın bilgilendirdiği diğer yolcularda bu davranışı onayladı. Kısa süre sonra otobüsle İnegöl Devlet Hastanesi\'ne gelen ailenin çocukları, hemen acil serviste tedavi altına alındı. Yapılan müdahale ile Veysel Taş\'ın sağlık durumunun iyiye gittiği öğrenildi.



\'İNSANLIK VAZİFEMİ YERİNE GETİRDİM\'



Konu ile ilgili açıklama yapan otobüs sürücüsü Mesut Arslan, \"Çocuğun ateşlendiğini görünce bende insanlık vazifemi yerine getirmek için acil serviste yetiştirdim. Benim yerimde kim olsa bunu yapardı\" dedi. Taş ailesi ve otobüsteki yolcular da sürücüyü bu duyarlı davranışından dolayı teşekkür ettiler.