(Görüntülü) Otobüs, hafif ticari araca çarptı, 2 kişi hayatını kaybetti

Oğuzhan KILIÇ, KÜTAHYA (DHA) - Kütahya\'da bir yolcu otobüsü ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu iki kişi hayatını kaybetti. Kaza Kütahya-Afyonkarahisar Çevre Yolu Gar Kavşağı\'nda meydan geldi. Edinilen bilge göre, Afyonkarahisar istikametine giden Ali Oktay idaresindeki 32 ER 876 plakalı İstanbul - Alanya seferi yapan yolcu otobüsü, İstasyon Caddesi\'nden gelip çevre yoluna çıkmak isteyen Abbas Tombul\'un kullandığı 43 BB 256 plakalı hafif ticari araca yandan çarptı.

Savrulan araç levhalara çarpıp, kaldırıma çıktı. Kazada aracın sürücüsü Abbas Tombul ile araçta bulunan Kemal Kundak (51) hayatını kaybetti. Otobüs sürücüsü Ali Oktay gözaltına alındı. İtfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkartılan cenazeler, otopsi için Dumlupınar Üniversitesi Kütahya Evliya Çelebi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.