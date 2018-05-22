(Görüntülü) Otizmli Doğa, Türkiye'yi uluslar arası festivalde temsil edecek

Taylan YILDIRIM, Kamera Tekin GÜRBULAK İZMİR (DHA) İzmir\'de otizmli 17 yaşındaki Doğa Tırpan, 11 yaşında absolut kulak olduğunun fark edilmesinden sonra ailesi müzik eğitimi aldırdı. Doğa, doğuştan gelen müzik yeteneğiyle kısa sürede çalmasını öğrendiği piyano ve gitarla, harikalar yarattı. Okuluna birincilikle giren, uluslararası genç yetenekler yarışmasında iki ödül kazanan Doğa, şimdi de Türkiye\'yi temsil edeceği Kazakistan\'da üç konser verip yeteneğini sergileyecek. İzmirli işadamı Murat Tırpan ile eşi İkbal Tırpan\'ın mutlu evlilikleri, kızları Doğa\'nın dünyaya gelmesiyle daha da arttı. Ancak Tırpan çifti, 3 yaşında kadar konuşmayan kızlarını doktora götürdüklerinde otizmli olduğunu öğrendi. O günden sonra Doğa için mücadelelarını sürdüren aile, ona iyi bir eğitim aldırıp otizmde farkındalık yaratmak için çaba gösterdi. 11 YAŞINDA ABSOLUT KULAK OLDUĞU BELİRLENDİ Doğa\'nın eğitimleri sırasında, müziğe olan ilgisi yakından takip edildi. 11 yaşında özel eğitmenlerini kontrol ettiği Doğa\'da, müzikte doğuştan yeteneğe sahip olduğu ve absolut kulak olduğu belirlendi. Bu andan sonra ise doğa eğitimin yanı sıra müzik kurslarına da devam etti. Doğa ilgiyle gittiği bu kurslarda, bir yandan piyano bir yandan da gitar eğitimi aldı. Doğuştan gelen müzik yeteneğiyle kısa sürede çalmasını öğrendiği piyano ve gitarla, harikalar yarattı. Otistik öğrencilerden kurulu korolarında da başarısıyla ön plana çıkan Doğa, Ümran Baradan Güzel Sanatlar Lisesi\'nin özel yetenek sınavında ise birincilik elde edip, okula girmeye hak kazandı. Normal öğrencilerle eğitimini sürdüren Doğa\'nın şimdiki hedefi ise güzel sanatlar fakültesine devam edebilmek. Yerel dalda bir çok müzik ödülünün sahibi olan Doğa geçen yıl İstanbul\'da yapılan uluslararası genç yetenekler yarışmasında da iki ödül kazandı. Müzik çalışmalarını aralıksız sürdüren Doğa, şimdi de Türkiye\'yi Kazakistan\'da temsil edecek. Astana\'daki festivalin yanı sıra Türk konsolosluğunda ve bir AVM\'de konser verecek olan Doğa büyük bir disiplin ve heyecan içerisinde çalışmalarını sürdürüyor. DOĞA\'NIN EN BÜYÜK YARDIMCISI ANNESİ Doğa\'nın tüm yaşamında olduğu gibi müzik yolculuğunda da en büyük yardımcısı olan anne İkbal Tırpan, Müzik yeteneğinin farkına vardıktan sonra tüm enerjimizi bu yöne kaydırdık. Doğa müziği çok seviyor, hayatımızın vazgeçilmezi müzik oldu. Sürekli müzik dinliyor ve onları da hemen çalmasını öğreniyor. Şimdi ki heyecanımız Kazakistan\'daki festival oldu. Kızım gelişiminde büyük başarı elde etti. Aileler için bu çocuklarda mücadele çok önemli. Aileler, sevgiyi ve ilgiyi bırakmadıkları zaman başarıyı da elde edeceklerdir dedi.