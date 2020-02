(Görüntülü) Otellerde akraba, eş, dosta da yer yok (2)

Mehmet ÇINAR/ANTALYA, (DHA)- EGE\'den Akdeniz\'e pansiyonlardan beş yıldızlı otellere doluluk oranı 9 günlük Kurban Bayramı tatili öncesi yüzde 100\'e ulaştı. İç turizmde 1,5 milyon kişinin seyahatinin düşünüldüğü bayram için otel yetkilileri, kendi eş, dost ve akrabalarına dahi yer bulamadıklarını açıkladı. Yurt dışı turizmi açısından tarihinin en iyi dönemini yaşayan turizm sektöründe, bu döneme denk gelen bayram nedeniyle oteller neredeyse yüzde 100 doluluk oranına ulaştı. Otellerde kalan çok az sayıdaki odaların fiyatları da yüzde 100\'ün üzerinde artış gösterdi. Otelciler kendi eş, dost, akrabasının dahi yer talebini karşılayamadıklarını açıkladı. IC Hotel Genel Müdürü Nihat Tümkaya, ağustos ayında dolulukların yüzde 97\'yi bulduğunu belirtti. Tümkaya, “Bölgesel doluluklarımız da aynı şekilde. Nitekim bizi bugün arayan arkadaşlarımız, dostlarımız veya eski misafirlerimize maalesef Kurban Bayramı süresince yer veremiyoruz. Bunun için diğer otelci arkadaşlarımız, dostlarımızı da aradığımız zaman onlar da yer olmadığını belirtiyor. Bayram haftamız yüzde 100\'e ulaştı. Bayram döneminde misafir segmenti açısından baktığımızda yüzde 25 oranında Türk, yüzde 75 oranında yabancı misafirlerimiz olacak. Öncelik sırasına göre Orta Avrupa, Doğu Avrupa, Rusya, İngiltere ve Orta Doğu ülkeleri olarak sıralayabiliriz. Bayram döneminde bölgemizin en ufak pansiyondan yani en küçük imkanlardan en yüksek imkanlara kadar dolu olduğunu söyleyebilirim. Çok ciddi bir talep var, hem yurt içi hem yurt dışından. Erken rezervasyon yapan misafirlerimiz için şanslı diyebiliriz\" diye konuştu. İÇ PAZARDA EN İYİ YILLARDAN BİRİ The Land Of Legends Genel Müdürü Çetin Pehlivan ise dolulukların en yüksek seviyeye ulaştığını ve bayram tatilinin erken açıklanmasının da önemli katkı sağladığını açıkladı. Pehlivan, \"Onun öncesinde de yüksek doluluklar vardı. İç pazar dışındaki pazarlarda, Antalya bu sene en iyi yıllarından birini yaşıyor. Ocak- temmuz rakamlarına baktığımızda da bunu zaten rahatlıkla görebiliyoruz. Bayramda yüzde 100\'e ulaştık. Biz, artık turizmde sayılardan daha çok, nitelikle ilgilenmeliyiz. Ocak-temmuz rakamları son 5 yılın en iyi rakamları olmasına rağmen, öncelikli hedefimiz nitelikli misafire ulaşmak, ürün ve pazar çeşitliliğini geliştirmek. Antalya\'nın hak ettiği değeri alması için önemli nokta bu. Bayramda yer arayan kendi eş, dost, yakınlarımız için de elimizden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyoruz, fakat her yer şu an doldu. O doluluk çerçevesinde makul olan yerlere rezervasyon yaptırmaya çalışıyoruz, ama çok zor\" dedi. HER YER YÜZDE 100 DOLACAK Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (POYD) Başkanı Hakan Duran, bu yıl turizmin zaten çok başarılı olduğunu ve sezonun çok hareketli geçtiğini anlattı. Duran, “Bayram tabi iç pazarı hareketlendirecek. Şu anda Avrupa olsun, Rusya olsun çok hareketli ve ciddi rakamlarla gelmeye devam ediyor. Bayramın tam sezonun ortasına gelmesi, iç pazardaki tatil yapan sayısını da artıracak. Ege, Akdeniz, Marmaris, Bodrum, Çeşme her yer yüzde 100 dolacak. Bizim çevremizdeki ve kendi tesislerimizden bildiğimiz şu an otellerde yer yok. Tabi son dakikada satın alacak misafir, çok ciddi şekilde pahalı satın alacak. Eğer son dakikada karar verip satın almak isteyenler varsa, ya direkt otellerle, ya da çok güvenilir tur operatörleri ve online sitelerinden rezervasyonlarını yapsınlar\" şeklinde konuştu. BAYRAM İÇİN YOĞUN TALEP Calista Luxury Hotel Genel Müdürü Ali Kızıldağ, Kurban Bayramı için otellerin büyük bölümünün satışlarını doluluk nedeniyle durdurduğunu dile getirdi. Kızıldağ, “Artık Türk halkı da erken rezervasyon sistemini kullanmaya başladı. O nedenle erken rezervasyonlarla bayram için ciddi talep alınmıştı. Ağustos ayı zaten çok dolu, yoğun geçen bir ay. Hem iç, hem dış pazardan bayram döneminde Orta Doğu pazarından da çok ciddi talepler alıyoruz. Bu nedenle çok yoğun geçecek bir bayram hepimizi bekliyor. Bayram için sürekli değişik kanallardan ek talepler geliyor, ama maalesef kapasitelerimiz sınırlı olduğundan bunları karşılayamıyoruz. O nedenle erken gelenlerin daha avantajlı imkanlarla bayram yaptığı bir bayram geçireceğiz\" diye konuştu. YABANCI TALEP DE ÇOK YÜKSEK Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) Başkanı Erkan Yağcı, Kurban Bayramı\'nın sezonun en yüksek, talebin en fazla olduğu döneme denk geldiğine dikkat çekti. Yağcı, “10 günlük bayram tatili, dolayısıyla bu hem vatandaşlarımıza çok önemli fırsat sağlıyor. Hem de tatil için ikiye bölerek değerlendirebilecekleri fırsat sağlıyor. Yabancı talep de çok yüksek. Ağustosta ve geçen yıla göre bu ay büyüme oranı yüzde 18 artıda. Dolayısıyla yabancı pazardan da çok ciddi talep var. İç pazarda da ciddi talep söz konusu. Bayramda dolulukların yüzde 95-100\'e ulaşacağını söyleyebiliriz. Bazı tesisler yüzde 100 doluluklara ulaştı, yer sıkıntısı var\" dedi.