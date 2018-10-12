(Görüntülü) Oteldeki yangın büyümeden söndürüldü

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ\'nin turizm bölgesi Karahayıt Mahallesi\'ndeki 3 katlı butik otelin çatısında yangın çıktı. Otel boşaltılırken, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla yangın söndürüldü. Pamukkale\'nin Karahayıt Mahallesi 142 Sokak üzerindeki 3 katlı butik otelin çatısında, saat 03.00 sıralarında yangın başladı. Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, çatıdan 3\'üncü kata sıçradı. Otel görevlileri, odalardaki yabancı müşterileri dışarı çıkartarak binayı tahliye etti. İhbar üzerine yangın yerine, Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sevk edildi. 14 itfaiye aracı ile 37 itfaiye erinin müdahale ettiği yangın, söndürüldü. Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Murat Başlı, yangın ihbarının ardından ekiplerin kısa sürede olay yerine ulaşarak müdahale ettiklerini, yangının çevredeki binalara sıçramadan söndürüldüğünü, ölen ya da yaralanan olmamasının sevindirici olduğunu söyledi. Jandarma, yangınla ilgili soruşturma başlatı.