(Görüntülü) Otel odasındaki cinayet davasında karar

Özden ATİK / İSTANBUL, (DHA) KENDİSİNİ mankenlik ajansı sahibi olarak tanıtarak kadınları istismar ettiği iddia edilen Cüneyt Pala\'nın iki kadın tarafından Taksim\'de bir otel odasında öldürülmesine ilişkin dava karara bağlandı. Mahkeme sanıklar Dilek Demir ve Gülşah Şat\'a \"Kasten adam öldürme\" suçundan 12 yıl 6\'şar ay hapis cezası verdi. İstanbul 5. Ağır Ceza Mahkemesi\'ndeki duruşmaya, tutuklu sanıklar Dilek Demir ve Gülşah Şat getirildi. Duruşmada, savcı Kadir Nazmi Yelkenci önceki celsede açıkladığı esas hakkındaki mütalaasını tekrarladığını belirtti. \"NİSAN AYINDA KIZINI KAYBETMİŞTİR, BERAATİNE KARAR VERİLSİN\" Sanıklardan Dilek Demir\'in avukatı Ahmet Avşar, maktulün sanıkları önce maddi, sonra cinsel ve duygusal anlamda dolandırdığını belirterek müvekkilinin 50 bin TL dolandırıldığını anlattı. Avukat Avşar, \"Müvekkilim hakkında öncelikle ceza verilmesine yer olmadığı şekilde karar verilmesini talep ederim. Aksi takdirde haksız tahrik ve lehe hükümlerin uygulanmasını talep ederim. Ayrıca müvekkilimin Van\'da yaşayan 13 yaşındaki kızı Berfin, Nisan ayında balkondan düşmesi sonucu hayatını kaybetmiştir. Bu husus, müvekkilime psikologlar eşliğinde 15 gün önce söylenmiştir. Çocuğunu kaybetmiş olması, tutuklu kaldığı süre, sabit ikametgâh sahibi olması ve kaçma şüphesinin bulunmaması dikkate alınarak tahliyesine karar verilmesini talep ederim\" dedi. \"ÇIPLAK FOTOĞRAFLARI ALMAK DIŞINDA KASTI YOKTU\" Sanık Gülşah Şat\'ın avukatı Mustafa Özalp, müvekkilinin maktuldeki çıplak fotoğraflarını almak dışında olayda herhangi bir kastı bulunmadığını, diğer sanıkla da fikir ve eylem birliği içinde olmadığını söyleyerek beraatini istedi. \"HERŞEYİMİ KAYBETTİM\" DİYEREK AĞLADI Sanık Dilek Demir son savunmasında, \"Her şeyimi kaybettim. En başından beri adaletinize güveniyorum. Beraatimi ve tahliyemi talep ediyorum\" diyerek gözyaşı döktü. Diğer sanık Gülşah Şat ise beraatini ve tahliyesini talep etti. Sanıklar son sözlerinde de \"Takdir mahkemenindir\" dediler. İKİ SANIĞA DA 12 YIL 6\'ŞAR AY HAPİS Mahkeme heyeti, sanıklar Dilek Demir ve Gülşah Şat\'ın \"Kasten adam öldürme\" suçunun sabit olduğunu belirterek önce müebbet hapis cezası verdi. Suçun haksız tahrik altında işlendiğini kabul eden mahkeme, bu cezayı 15 yıl hapse indirdi. Cezanın sanıkların gelecekleri üzerindeki etkisini de dikkate alan heyet, sonuç olarak cezayı 12 yıl 6\'şar ay hapis cezasına indirdi. Sanıkların tutukluluk hallerinin ise devamına karar verildi.