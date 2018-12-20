(Görüntülü) Osmaniye Otogarı'nda tabancayla vurulan 2 kardeş yaralandı

İbrahim EMÜL/OSMANİYE, (DHA)- OSMANİYE Otogarı\'nda, esnaflık yapan F.Ö. ve kardeşi O.Ö., iddiaya göre kavga ettikleri İ.K.G. tarafından tabancayla vurularak yaralandı. Olaydan sonra kaçan İ.K.G. aranıyor.



Olay, saat 21.00 sıralarında Osmaniye Otogarı\'nda meydana geldi. Otogarda esnaflık yapan F.Ö. ve O.Ö., iddiaya göre henüz bilinmeyen nedenle İ.K.G. ile tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönerken İ.K.G., belinden çıkarttığı tabancayla iki kardeşe ateş açıp kaçtı. F.Ö. ve O.Ö., vücutlarının çeşitli yerlerine isabet eden kurşunlarla yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralı iki kardeş, hastaneye kaldırıldı. Ameliyata alınan yaralılardan O.Ö.\'nün durumunun ağır olduğu öğrenildi.



Şüpheli İ.K.G.\'yi yakalamak için çalışma başlatan polis, soruşturmaya devam ediyor.