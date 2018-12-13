(Görüntülü) Osmaniye Devlet Hastanesinde yangın ve yaralı kurtarma tatbikatı

İbrahim EMÜL - OSMANİYE,(DHA) OSMANİYE Devlet Hastanesi\'nde, olası bir deprem ve sonrasında meydana gelebilecek yangında acil durum tahliye tatbikatı gerçekleştirildi. İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), 112, Ulusal Medikal Kurtarma (UMKE) ve İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinin katılımlarıyla düzenlenen eğitim faaliyetinde, senaryo gereği hastanenin çatı katında mahsur kalan bir yaralı, bağlandığı sedyeyle birlikte ipler kullanılarak yere indirilirdi. Gerçeğini aratmayan kurtarma tatbikatı, hasta yakınları tarafından da merakla izlendi. İlk olarak Hastane personellerine yönelik \"Afet ve Acil Durum\" konulu eğitim semineri gerçekleştirildi. Katılımcılara, afet öncesi, sırası ve sonrası alınması gereken tedbirler, doğru davranış modelleri, Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer (KBRN), sedye ile yaralı taşıma usulleri, deprem, yangın ve diğer afet türleri hakkında teorik bilgiler verildi. Daha sonra ise İtfaiye Müdürlüğü ekipleri tarafından, uygulamalı olarak yangın söndürme tatbikatı gerçekleştirildi. Yangın söndürme tüplerinin kullanımı ve yangına müdahale dikkat edilecek hususlar hakkında bilgi edinen hastane çalışanları, daha sonra yakılan ateşi yangın tüpü ile söndürüldü. Eğitim faaliyetinin son bölümünde ise binada mahsur kalan bir yaralının sedye ile taşınması uygulamalı olarak yapıldı. Hastanenin çatı katında ki yaralı, AFAD ve İtfaiye görevlileri tarafından, bağlandığı sedye ile birlikte yere indirildi. Sağlık görevlileri tarafından müdahale edilen yaralı, başarılı bir şekilde kurtarılmasının ardından tatbikat sona erdi.