(Görüntülü) Osman Aşkın Bak: "Türkiye'nin genç yeteneklerini keşfetmeye geliyoruz" (2)

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz: \"Sporu hayatın ayrılmaz bir parçası haline getirmek istiyoruz\" İSTANBUL,(DHA) - Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı ortaklığında gerçekleştirilen Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Projesi\'nin tanıtımı İstanbul\'da yapıldı. Tuzla\'daki Tapduk Emre İlkokulunda gerçekleşen proje tanıtımına, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, İstanbul Valisi Vasip Şahin, Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu ile çok sayıda öğrenci katıldı. Türkiye\'deki tüm okulların ilkokul 3\'üncü sınıfında okuyan öğrencileri kapsayan projeyle ilk aşamada 2 milyon 500 bin çocuğun sportif yetenek ve potansiyellerinin keşfedilmesi ve her yıl proje kapsamının genişletilmesi hedefleniyor. 2 milyon 500 bin çocuğun kol boyu, kulaç boyu, bacak uzunluğu, adım genişliği gibi fiziksel özellikleri belirlenecek ve Türk sporunun hizmetine sunulacak. Bir aylık sürede Türkiye\'nin 81 ilindeki tüm ilkokullarda eş zamanlı başlatılan proje kapsamı her yıl daha da genişletilerek devam edecek. Sonuçlarının Gençlik ve Spor Bakanlığı Bilim Kurulu tarafından değerlendirileceği projede yetenek gösteren çocuklar, temel özelliklerini geliştirmeleri için iki yıllık bir programa tabii tutulacak. Bu süreç sonrasında çocukların başarı yüzdesi ve yatkınlık değerleri bir kez daha kontrol edilecek. Aralarından yetenekli olanlar seçilerek Sporcu Eğitim Merkezleri, Türkiye Olimpik Hazırlık Merkezleri (TOHM), federasyonlar ve kulüplere yönlendirilecek. \"TÜRKİYE\'NİN GENÇ YETENEKLERİNİ KEŞFETMEYE GELİYORUZ\" Türk spor tarihinin en önemli projelerinden birini hayata geçirdiklerini dile getiren Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, \"Yeteneğini Keşfet sloganıyla yola çıktığımız bu proje sayesinde; sadece gençlerimiz kendi yeteneklerini keşfetmeyecekler; aynı zamanda Anadolu, kendi bağrında büyüttüğü evlatlarının kabiliyetlerini keşfedecek ve bu ülke, bir ana gibi o çocuklarını geleceğe hazırlayacaktır. Türkiye\'nin genç yeteneklerini keşfetmeye geliyoruz. Dolayısıyla bir spor seferberliği başlatıyoruz. İnanıyoruz ki bu çalışma Türkiye için, Türk sporu için ve bu memleketin bütün çocukları için tarihi bir adım olacaktır. Yarının genç olimpiyat şampiyonları için bugün tohumu ekiyoruz. Tohum, lansmanını yaptığımız projemizdir; meyveler ise inşallah ay yıldızı gururla dalgalandırarak, bütün memleketin göğsünü kabartacak sporcularımız olacaktır. Türk sporuna çağ atlatacak bu protokolün hayata geçirilmesinde ve projenin başlamasında, bizlere öncülük eden Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakanımız Sayın Binali Yıldırım\'a şükranlarımı sunuyorum\" dedi. MİLLİ EĞİTİM BAKANI İSMET YILMAZ: \"SPORU HAYATIN AYRILMAZ BİR PARÇASI HALİNE GETİRMEK İSTİYORUZ\" Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz ise \"Bir toplumun kalkınması için öncelikle yetişmiş insan gücüne ihtiyaç vardır. Yetişmiş insan gücünü de okullar yetiştirir. Türkiye en büyük yatırımını beşeri sermayeye yapmaktadır. Türkiye, beşeri sermayesini kendisine güç olarak dönüştürmeyi başarabilmiş ender ülkelerden biridir. Sağlıklı ve mutlu bireyler için her bir öğrencimizin kendi yeteneğine göre en az bir spor alanına yönlendirilmesi gerekir. Çocuklarımıza sporu sevdirmek ve özel eğitimlere tabii tutarak sporu hayatının ayrılmaz bir parçası haline getirmek istiyoruz. Her öğrencinin kendine uygun spor alanında lisans alacak düzeyde bir eğitimden geçmesini hedefliyoruz. Bugün tanıtımını yaptığımız projenin amacı da budur. Yetenek taraması tamamlandığında başarıya hazır sporcu öğrencilerimiz olacaktır. Ülkemiz sporda da daha iyi bir seviyeye ulaşacaktır. Bu yıl Milli Eğitim Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı iş birliğinde ilkokul 3. sınıfta öğrenim gören yaklaşık 1 milyon 200 bin öğrencimizin yetenek taramasını yapacağız. Gelecek eğitim öğretim yılında bu proje kapsamında ilkokul 2. sınıftan ortaokul 8. sınıf kademesinde yer alan 9 milyon 200 bin öğrencinin yetenek tarama testleri gerçekleşecektir. Nihayetinde ilkokul, ortaokul sıralarından keşfedilen yeteneklerimiz ülkemizi sporda da başarıyla temsil edecektir. Okul sıralarında yeteneği görülen ve uygun eğitim verilen öğrencilerimiz ülkemizi gururla temsil etmektedir. Bunun en son örneği Rukiye Yıldırım\'dır. Rukiye Yıldırım, Avrupa Tekvando Şampiyonası\'nda altın madalya aldı. İstiklal Marşımızı çaldırdı. Bayrağımızı göndere çektirdi. Bu orta okul döneminde keşfedilen sporcularımızdan birisiydi. Bu proje bir başlangıçtır. Genel sloganımız şu; eğitime önem veren her şeye önem vermiş demektir. Türkiye bugün en büyük yatırımını eğitimine yapmaktadır.