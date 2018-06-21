(Görüntülü) Osman Aşkın Bak: "EURO 2024'e her şeyimizle hazırız" (3)

\"Dünya Kupası\'nı özetlerden takip edebiliyorum\" \"Bayrağımızı göndere çektirmek çok önemli\" \"Oyun sektöründe de söz sahibi olmak için ciddi çalışmalar var\" Olgucan KALKAN - Fatih UZUNER / İSTANBUL,(DHA) Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Bahçeşehir Üniversitesi\'nde konuk olduğu panel sonrasında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Dünya Kupası\'nı yoğun gündemden dolayı özetlerden takip edebildiğini belirten Osman Aşkın Bak, \"Dünya Kupası\'nı özetlerden takip ediyorum. Programlarımız yoğun. Favorilerin kaybettiği ve biraz daha temponun düşük olduğu bir Dünya Kupası var. Sonuçlar sıkıcı olabiliyor. 1-0, 0-0 gibi çok skor var. Almanya, Brezilya ve Arjantin kötü başladı. İtalya ve Hollanda yok. Ruslar ise iki maçta 8 gol attı. Sol açıkları Cheryshev çok iyi bir oyuncu. Bu organizasyon sporcuların değerlerini artırdığı bir ortam. İngiltere Harry Kane ile kazandı ve mütevazi bir oyuncu, benim hoşuma gidiyor. Ronaldo\'nun performansı çok önemli. Kendisi 4 gol attı. Rusya iyi bir organizasyon yapıyor fakat tempo biraz düşük. Ama gruptan çıkınca daha iyi olacaktır\" dedi. \"EURO 2024\'E HER ŞEYİMİZLE HAZIRIZ\" EURO 2024\'e Türkiye\'nin hazır olduğunu ifade eden Osman Aşkın Bak, \"2024 Avrupa Futbol Şampiyonası\'na adayız. Rakibimiz Almanya. Biz iyi hazırlandık. Devletimizin desteği ile yeni statlarımız var. Biz her şeyimizle hazırız. Daha önce başvurduğumuzda statlarımız hazır değildi ama şu anda hazır. Futbolumuzun kalitesi artıyor. İnanıyoruz ki biz kazanacağız. Seçimden sonra Dünya Kupası\'nı çok daha yakından takip edeceğiz\" diye konuştu. \"BAYRAĞIMIZI GÖNDERE ÇEKTİRMEK ÇOK ÖNEMLİ\" Akdeniz Oyunları\'nda Türk bayrağını göndere çektirmenin önemli olduğunu söyleyen Bak, \"Akdeniz Oyunları\'nda mücadele edecek gençlerimizi İspanya\'ya uğurladık. En son Mersin\'de biz yapmıştık. Akdeniz Oyunları\'na giden genç takımlarımız ülkemizi en iyi şekilde temsil edecekler. Onlara başarılar diliyorum. İnşallah biz de seçim bittikten sonra tekrar onlara katılacağız. Onların başarılarını paylaşacağız. Uluslararası organizasyonda bayrağımızı göndere çektirmek çok önemli. Federasyonların mevcut durumları için Akdeniz Oyunları büyük önem taşıyor. İnşallah oradan bol bol madalya ile dönerler\" şeklinde konuştu. \"OYUN SEKTÖRÜNDE DE SÖZ SAHİBİ OLMAK İÇİN CİDDİ ÇALIŞMALAR VAR\" Gençleri anlamak için bir araya geldiklerine değinen Osman Aşkın Bak, \"Gençlerimizin oyun dünyasıyla bir buluşma gerçekleştirdik. Bir baba olarak kendi oğlumdan biliyorum. Yaptığımız pazarlıklarda oyun ve ders sürelerini belirliyoruz. Biz Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak bu ortamı gördük ve 4 milyon oyuncu bulunuyor. Biz bu boşluğu görüp bakanlık olarak Spor Genel Müdürlüğüyle beraber bir çalışma yaptık. E-spor dünyası nedir diye bir değerlendirme yaptık. Rapor çerçevesinde merkez danışma kurulu ile beraber bir federasyon kurulması ile ilgili çalışmalar yaptık. E-spor Federasyonu buradaki liglerin düzenlenmesini, maçların oynanmasını ayarlayacak. Gençlerin bir araya geldiği, takip ettiği bir ortam bulunuyor. Biz de onları anlamak ve bir arada olmak için federasyonumuzun daha etkin şekilde çalışabileceği adımlar attık. Gençlik merkezlerimizde yazılım atölyeleri açarak oyun sektöründe de söz sahibi olmak için ciddi çalışmalar var. Bunlara bir yol göstermek için alanı açmış olduk. En büyük gücümüz bizim gençlerimiz. İnsan kaynağının çok iyi yetişmesi gerekiyor\" ifadelerini kullandı.