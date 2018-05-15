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Sağlık

(Görüntülü) Oruç tutarken kilo vermek isteyenlere uyarı

Alparslan ÇINAR/ANTALYA, (DHA)- DİYETİSYEN Berna Ertuğ, Ramazan ayında oruç tutarken kilo vermek isteyenlere uyarıda bulundu

15 Mayıs 2018 18:21

Alparslan ÇINAR/ANTALYA, (DHA)- DİYETİSYEN Berna Ertuğ, Ramazan ayında oruç tutarken kilo vermek isteyenlere uyarıda bulundu. Ertuğ, \"Oruç kilo verme yöntemi değildir. Oruç tutmak metabolizmayı yavaşlatır, hatta oruç tutarken beslenmeye dikkat edilmezse kilo dahi alabilirsiniz\" dedi. Memorial Antalya Hastanesi\'nden diyetisyen Berna Ertuğ, hem oruç tutup hem de sağlıklı kilo vermek isteyenlere tavsiyelerde bulundu. Ramazan ayında oruç tutarken dikkat edilmemesi halinde kilo vermek yerine kilo alınabildiğine dikkati çeken diyetisyen Ertuğ, \"Ramazan ayında insanların yaptığı en büyük hata orucu kilo vermek için bir yöntem olarak görüyorlar. Oruç kilo verme yöntemi değildir. Oruç tutmak metabolizmayı yavaşlatır. Hatta oruç tutarken beslenmeye dikkat edilmezse kilo almaya bile sebep olabilir\" diye konuştu. Ramazan ayının yaza denk gelmesiyle saatlerce su ve sıvıdan uzak kalan vücudun sıvı ihtiyacının artacağını anlatan Ertuğ, iftarla sahur arasında 2 ya da 3 litre sıvı tüketilmesini önerdi. Sahursuz oruç tutulmaması gerektiğini de aktaran Berna Ertuğ, sahursuz tutulan orucun metabolizmada sıkıntılara yol açtığını ifade etti. İFTARDAN SONRA TATLI UYARISI Uzun saatler aç ve susuz kalan midenin iftarla birlikte tıka basa doldurulmaması gerektiğini belirten Berna Ertuğ, iftara ikramlıklardan başlayarak ana menünün de 1 porsiyon olarak tüketilmesi gerektiğini söyledi. İftar masasında salatanın önemine dikkati çeken Ertuğ, tatlıyla ilgili de uyarıda bulunarak şöyle konuştu: \"Mutlaka salata tüketilmelidir. Yoğurt çok önemli hatta yaz dönemi olduğu için cacık daha iyi gelecektir. Hem sıvı ihtiyacına takviye olur. İftarın ardından tatlı yenmemeli. 2 saatlik aranın ardından sütlü tatlılar tercih edebilirler. Metabolizma yavaşladığı için hızlandırmak adına iftardan sonra mutlaka hareketi tavsiye ediyoruz.\"

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