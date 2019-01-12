(Görüntülü) Ortaokul öğrencisi, bursuyla arkadaşlarına 250 kitap aldı

Mehmet Yücel DURAK/KURTALAN (Siirt),(DHA)- SİİRT\'in Kurtalan ilçesindeki Selahaddin Eyyubi İmam Hatip Ortaokulu 7\'nci sınıf öğrencisi Mehmet Akif Tuna (13), parasız yatılı ve bursluk sınavında kazandığı bursla sınıf arkadaşlarına 250 kitap satın aldı. Tuna, \"Son zamanlarda sınıf ve okul arkadaşlarımın kitap eksikliği olduğunu gördüm. Arkadaşlarıma kitap almaya karar verdim. 3 ayda bir aldığım 750 liralık burs parasıyla 250 kitap alıp, arkadaşlarıma hediye ettim\" dedi. Kurtalan Selahaddin Eyyubi İmam Hatip Ortaokulu\'nun 7\'nci sınıfında eğitim gören Mehmet Akif Tuna, 2 yıl önce girdiği parasız yatılı ve bursluluk sınavında başarı elde ederek, burs almayı hak kazandı. 3 ayda bir ayda 750 lira burs ücretini alan Tuna, bursu çoğu zaman yardıma muhtaçlar için harcıyor. Tuna, en son aldığı burs parasıyla bu kez sınıf arkadaşlarının okumaları için 250 kitap satın aldı. Tuna\'nın Türkçe öğretmeni Mehmet Emin Demir, öğrencisinin yaptığı bu girişim örnek bir davranış olduğunu dile getirerek, \"Öğrencimiz girdiği sınavda bedava yatılı ile burs sınavını kazandı, kendisini tebrik ediyoruz. Ancak bununla kalmadı ve okul öğrencilerine yardımda bulunuyor. Kendisine verilen 3 ayda bir 750 lira ile okuldaki öğrencilere kitap alan Mehmet Akif Tuna\'yı tebrik ediyoruz\" dedi. 2 yıldan beri aldığı bursla gerek yardıma muhtaç ve gerekse kendi okulunda okuyan öğrencilere kitap yardımında bulunduğunu anlatan Tuna, \"Bazı arkadaşlarımız kitap alacak paraları yok ben kendilerine alıp veriyorum. Son zamanlarda sınıf ve okul arkadaşlarımın kitap eksikliği olduğunu gördüm. Okulumuzun Türkçe öğretmeni Mehmet Emin Demir ile konuştum. Tüm okul arkadaşlarıma kitap almaya karar verdim. Öğretmenimle birlikte kırtasiyeye gidip, 250 adet kitap aldık ve bunları okulda dağıttık. Ben bunu yaptığım için çok mutluyum\" diye konuştu.