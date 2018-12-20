(Görüntülü) Ormanlık alanda soğuktan donmak üzereyken bulundu

Berktuğ ÖNCÜ/BURSA,(DHA) Bursa\'da, sokakta yaşadığı öğrenilen Yüksel Gürsoy (57), ormanlık alanda donmak üzereyken bulundu. Hastanede tedaviye alınan Gürsoy\'un durumunun ağır olduğu bildirildi. Merkez Yıldırım ilçesi Kaplıkaya Mahallesi?nde sokakta yaşadığı öğrenilen Yüksel Gürsoy\'u, ormanlık alanda hareketsiz halde gören vatandaşlar, sağlık ekibi ve emniyet güçlerine haber verdi. İhbarla olay yerine sevk edilen UMKE Arama Kurtarma Ekibi, Gürsoy\'u bulunduğu noktadan aldı. Gürsoy, Şevket Yılmaz Hastanesi\'nde tedavi altına alındı. Soğuk havaların da etkisiyle donmak üzereyken bulunan Gürsoy\'un durumunun ağır olduğu bildirildi.