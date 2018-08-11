(Görüntülü) Ormanlar ona emanet

Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL (Bursa), (DHA) BURSA\'nın İnegöl ilçesindeki Orman İşletme Müdürlüğü Gözlem Kulesinde çalışan 30 yaşındaki Nurşen Turan, olası yangınlara karşı ormanları gözetliyor. Gün boyu 65 bin hektar ormanı büyük bir dikkatle takip ettiğini söyleyen Turan işini severek yaptığını belirtti İnegöl\'de 65 bin hektar ormanlık alanın olası yangınlara karşı korunması görevi Nurşen Turan\'a verildi. Nurşen Turan kulede sorumluluk alanındaki ormanlarda yaşanabilecek yangın veya benzeri olumsuzlukları gün boyu büyük bir dikkatle takip ediyor. Kulenin altında tahsis edilen evde eşi ve 2 çocuğuyla yaşadığını ifade eden Nurşen Turan, \"Tam 9 yıldır bu işi severek yapıyorum. Gün boyu ormanları büyük bir dikkatle takip ediyorum. Orman sahasında duman görünce hemen telsizim ile merkezi uyarıyorum. Gelen ekipler yangını büyümeden söndürüyorlar. Akşamları ise eşim ve iki çocuğumla evimde kalıyorum.\" dedi. İşinin sorumluluk istediğini hatırlatan Nurşen Turan, geçen yıl Kütahya\'nın Domaniç İlçesi\'nde yaşanan büyük orman yangınında günlerce uyamadığını yaşanan gelişmeleri dakika dakika takip edip ilgili birimlere verdiğini de sözlerine ekledi.