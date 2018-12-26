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(Görüntülü) Ormanda kaybolan baba ve oğlu, donmak üzereyken bulundu

Sinan HARMANCI/GÜMÜŞHACIKÖY (Amasya), (DHA)- AMASYA’nın Gümüşhacıköy ilçesinde mantar toplamak için gittikleri ormanda kar yağışı ve tipi nedeniyle yollarını kaybeden Nuri Kaplan (46) ile oğlu Hüseyin Kaplan (6), jandarma ekipleri tarafından donmak üz

26 Aralık 2018 14:51

Sinan HARMANCI/GÜMÜŞHACIKÖY (Amasya), (DHA)- AMASYA’nın Gümüşhacıköy ilçesinde mantar toplamak için gittikleri ormanda kar yağışı ve tipi nedeniyle yollarını kaybeden Nuri Kaplan (46) ile oğlu Hüseyin Kaplan (6), jandarma ekipleri tarafından donmak üzereyken bulunup, kurtarıldı. Olay, Gümüşhacıköy ilçesine bağlı Korkut köyünde meydana geldi. Mantar toplamak için oğlu Hüseyin ile birlikte ormana giden Nuri Kaplan, dün akşam saatlerinde kar yağışı ve tipi nedeniyle yollarını kaybetti. Nuri Kaplan, cep telefonu ile jandarma ekiplerini arayarak yardım çağrısında bulundu. Ekipler, cep telefonu sinyali üzerinden yerini belirledikleri baba ve oğluna gece saatlerinde ulaştı. Soğuktan donmak üzere bulunan Nuri Kaplan ve oğlu Hüseyin, ambulansla Gümüşhacıköy Devlet Hastanesi\'ne kaldırdı. Tedaviye alınan baba ve oğlunun sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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