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(Görüntülü) Orman genel müdürlüğü, dünyanın en yaşlı porsuk ağacını tanıttı

ZONGULDAK, (DHA) - ORMAN Genel Müdürlüğü, sosyal medya hesabından yayınladığı videoyla Zonguldak'ın Alaplı ilçesine bağlı Gümeli Beldesi'nde, 4 bin 114 yaşındaki dünyanın en yaşlı porsuk ağacını tanıttı

19 Haziran 2018 20:31

ZONGULDAK, (DHA) - ORMAN Genel Müdürlüğü, sosyal medya hesabından yayınladığı videoyla Zonguldak\'ın Alaplı ilçesine bağlı Gümeli Beldesi\'nde, 4 bin 114 yaşındaki dünyanın en yaşlı porsuk ağacını tanıttı. Orman Genel Müdürlüğü, facebook sayfasından Gümeli Tabiat Anıtı\'nda bulunan dünyanın en yaşlı porsuk ağacının tanıtımıyla ilgili 56 saniyelik bir video yayınladı. Havadan ve yerden çekilen görüntülerin yer aldığı videoda ayrıca porsuk ağacının tescilleyen Dr. Murat Yıldız ve Dr. Ercan Oktan\'ın çalışmaları hakkında bilgiler veriliyor. Orman Genel Müdürlüğü\'nün \'bu ağaç tam 4 bin 114 yaşında\' başlığıyla yayınladığı video kısa sürede binlerce kez paylaşıldı.

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