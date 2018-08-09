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(Görüntülü) 'Orient Queen' ile 195 Lübnanlı Bodrum'a geldi

Nilüfer DEMİR/BODRUM (Muğla), (DHA) - BODRUM Gemi Yanaşma İskelesi'ne, bu sabah Bahama bayraklı, 120,8 metrelik 'Orient Queen' isimli kruvaziyer geldi

09 Ağustos 2018 19:32

Nilüfer DEMİR/BODRUM (Muğla), (DHA) - BODRUM Gemi Yanaşma İskelesi\'ne, bu sabah Bahama bayraklı, 120,8 metrelik \'Orient Queen\' isimli kruvaziyer geldi. Gemiden inen Lübnanlı 195 yolcu, Bodrum Çarşısı\'nda gezip, alışveriş yaptı. Bodrum\'a plansız gelen, 120,8 metre uzunluğunda ve 16,82 metre genişliğindeki 7 bin 478 grostonluk \'Orient Queen\' isimli kruvaziyer, Gemi Yanaşma İskelesi\'ne demirledi. Gemiden Lübnanlı 195 yolcu indi. Bodrum Çarşısı\'nı gezen Lübnanlılar, alışveriş yapıp, sahildeki kafeterya ve restoranlarda oturdu. Bodrum\'a bu yaz 3\'üncü kez gelen ve 144 personeli olan \'Orient Queen\'in, ek sefer yaparak, Santorini\'den geldiği öğrenildi. Geminin, akşam saatlerinde Muğla\'nın Marmaris ilçesine gitmek üzere limandan ayrılacağı belirtildi.

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