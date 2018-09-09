(Görüntülü) Orhan Okulu er meydanında tarih yazdı

Tolga YILDIRIM/ANTALYA, (DHA) - Antalya\'nın Elmalı ilçesinde düzenlenen 666\'ncı Elmalı Yağlı Pehlivan Güreşleri\'nin finalinde İsmail Balaban\'ı yenen Orhan Okulu başpehlivanlığı kazandı.



Son 6 yıldır Elmalı\'da altın kemeri kimseye kaptırmayan Okulu, 3 yılda bir verilen \'altın kemerin ebedi sahibi\' unvanını ikinci kez kazanarak Cumhuriyet tarihinin er meydanındaki en büyük rekorunu kırdı.



Ata sporu güreşin \'ilk er meydanı\' olarak bilinen 666\'ncı Elmalı Yağlı Pehlivan Güreşleri\'nde, aralarında Orhan Okulu, ikizler İsmail ve Turan Balaban, Osman Aynur, Ali Gürbüz\'ün de bulunduğu 72\'si başpehlivan olmak üzere 1600\'ün üzerinde güreşçi mücadele etti. Kıran kırana geçen güreşler sonrası yarı finalde İsmail Balaban ile Ali Gürbüz, Orhan Okulu ile Nedim Gürel eşleşti. Başpehlivanların yarı final müsabakaları yağmur altında gerçekleşti. Ali Gürbüz ile İsmail Balaban\'ın güreşi 125 dakika sürdü. Kıran kırana geçen müsabakada Ali Gürbüz\'ü yenen İsmail Balaban ile Nedim Güler\'i mağlup eden Orhan Okulu finale yükseldi.



İSMAİL BALABAN SAKATLANDI



Güreşte ağalık ihalesini de 507 bin lirayla Muammer Ak kazandı. Çocukken simit, çekirdek satmak için girmek istediği er meydanına zabıtanın kendisini almadığını anlatan Ak, güreş ağası olmaktan dolayı gurur duyduğunu söyledi. Er meydanındaki bayrak geçiş töreninde başpehlivan Orhan Okulu\'nun, saha kenarında havluya sarılarak beklemesi ilginç görüntü oluşturdu.



Final müsabakasında İsmail Balaban ile Orhan Okulu\'nun güreşi çekişmeli geçti. Sakatlık yaşayan İsmail Balaban\'ın güreşe devam edememesi üzerine Orhan Okulu altın kemeri kazandı.



GÜREŞE YOĞUN İLGİ



Güreşleri, Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya, Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Ak Partili Menderes Türel, Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Genel Müdürü Mehmet Baykan, Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın, siyesi partilerin milletvekilleri ile çok sayıda güreşsever izledi.



ORHAN OKULU REKOR KIRDI



666\'ncı Tarihi Yağlı Pehlivan Güreşleri\'nde Döşemealtı Belediyesi\'nin başpehlivanı Orhan Okulu, Cumhuriyet tarihinin er meydanındaki en büyük rekorunu kırdı. Son 5 yıldır Elmalı\'da altın kemeri kimseye kaptırmayan Okulu, 3 yılda bir verilen \'altın kemerin ebedi sahibi\' unvanını ikinci kez elde ederek er meydanlarının efsaneleri arasında yer aldı. Altın kemeri üst üste 6\'ncı kez kazanan Okulu hem kendi rekorunu kırdı, hem de ikinci kez altın kemerin ebedi sahibi olarak tarihe geçti. Yağlı güreşin yaşayan efsanesi Ahmet Taşçı\'nın 1989-90-91-92-93 senelerinde Elmalı başpehlivanı rekorunu geçen sene egale eden Okulu, bu sene de yeni rekorun sahibi oldu.