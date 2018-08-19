(Görüntülü) Ordu'daki selde 809 ton fındığın zarar gördüğü belirlendi

Nedim KOVAN/ORDU, (DHA)- ORDU\'da 1 kişinin hayatını kaybettiği, 9 kişinin yaralandığı sel felaketinin yaraları sarılmaya çalışılıyor. Selde, 4 bin 426 çiftçiye ait 43 bin 476 dekar alanda 809 ton fındığın zarar gördüğü, 328 kovandaki arılarla, 5 sığır, 480 kanatlı hayvan ve bir alabalık havuzundaki balıkların da öldüğü saptandı.



Kentte, önceki hafta, 24 saatte metrekareye 108 kilogram yağış düşmesiyle özellikle Ünye, Fatsa, Perşembe, Çaybaşı ve İkizce ilçelerinde yaşanan ve 1 kişinin hayatını kaybettiği, 9 kişinin yaralandığı sel felaketinin yaraları sarılmaya çalışılıyor. Valilik tarafından oluşturulan Zarar Tespit, Hasar Tespit ve Jeolojik Etüt Komisyonu tarafından yapılan çalışmalarda; Fatsa, Ünye, Çaybaşı, İkizce ve Perşembe\'de 55 ev, 51 iş yeri, 11 aracın zarar gördüğü, 75 binanın hasarlı, 7\'sinin orta hasarlı, 13\'ünün ise ağır hasarlı olduğu belirlendi.



809 TON FINDIK ZARAR GÖRDÜ



Felakette ayrıca, 4 bin 426 çiftçiye ait 43 bin 476 dekar alanda 809 ton fındığın zarar gördüğü, 328 kovandaki arılarla, 5 sığır ve 480 kanatlı hayvan ve bir alabalık havuzundaki balıkların da öldüğü saptandı. Perşembe Medreseönü\'nde hasar gören balıkçı barınağının temizlenmesi için Tersaneler Genel Müdürlüğü tarafından gönderilen gemiyle çalışmalar devam ederken, bir yandan da denizde kalan balıkçı teknelerinin kurtarılmasına başlandı. Çaybaşı ilçesi İlküvez Mahallesi\'nde heyelanda hasar görerek tahliye edilen 18 evin ise yıkılacağı belirtildi. Konut sahiplerine kiralık ev temin edilerek maddi destek sağlandığı bildirildi.



ÇÖKEN KÖPRÜDE ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR



Ünye\'deki sel felaketinde en fazla hasarın Çaybaşı ve İkizce bölgesinde olduğu tespit edilirken, aşırı yağış sonucu çöken Karadeniz Sahil Yolu\'nun geçtiği Cevizdere Köprüsü\'nde de onarım çalışmaları sürüyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın bölge ziyaretinde ilçeye gelerek incelemelerde bulunduğu köprünün yıkılmasıyla trafik tek şeritten kontrollü verilmeye devam ediyor.



TALİMAT OLASI FACİAYI ÖNLEDİ



Bölgede Cevizdere Irmağı\'nın taşması ve 2 köprünün yıkılmasının ardından Ordu Valisi Seddar Yavuz\'un talimatıyla Karadeniz Sahil Yolu üzerindeki Cevizdere Köprüsü\'nde trafiğin hemen durdurulması için harekete geçildiği ortaya çıktı. Vali Yavuz\'un talimatı doğrultusunda bölgede bulunan trafik ve AFAD ekiplerinin teyakkuza geçerek, köprüye araç ulaşımını durdurduğu, taşkın riskine karşı çevredeki araçları da uzaklaştırarak tahliyelerini sağladığı belirlendi. Önlemler alındıktan dakikalar sonra sel sularının yükselmesiyle köprünün çöktüğü tespit edildi. Vali Yavuz\'un talimatıyla erken alınan önlemler sayesinde, olası facianın önüne geçildiği belirtildi.



\'TEDBİRLER CAN KAYIPLARINI ÖNLEDİ\'



Olay anını ve alınan önlemleri anlatan Vali Seddar Yavuz, \"Anında müdahaleyle köprü üzerinden geçen araçların tahliyesi sağlandı. Köprünün ulaşıma derhal kapatılması talimatını verdim. Bir faciayı önlemiş olduk. Bölgeye ekiplerin önceden gönderilmesi, hayatını kaybeden vatandaşımızın naaşına ulaşılması, almış olduğumuz tedbirlerin göstergesi. Orada almış olduğumuz tedbirler can kayıplarını önledi. Vatandaşlarımızın tahliye edilmesi bile başlı başına Ordu\'daki afet yönetiminin ne kadar başarılı bir şekilde olduğunun göstergesidir. Selin etkileri ortadan kaldırılıyor. Cevizdere Köprüsü\'nde yoğunluk var, emniyet ve jandarma bayram nedeniyle gerekli tedbirleri aldı. Elbette yoğunluk olacak, buranın alternatifi yok. Köprü yeniden yapılacak, çalışmalar sürüyor\" dedi.



