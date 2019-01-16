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(Görüntülü) Ordu'da rüzgar çatıları uçurdu: 1 yaralı

ORDU'da gece etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle bir çok binanın çatısı uçarken, 15 araç zarar gördü

16 Ocak 2019 12:52

ORDU\'da gece etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle bir çok binanın çatısı uçarken, 15 araç zarar gördü. Evin bahçesinde bulunan Emine Ergun\'da (46) üzerine çatının düşmesi sonucu yaralandı.
Ordu\'nun yüksek ilçelerinde etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle bazı evlerin ve ahırların çatıları uçtu. Uçan çatı parçaları nedeniyle park halindeki 15 araç zarar gördü. Korgan ilçesi Karakışla mahallesinde Mustafa Argun\'a ait iki katlı evin çatısı, evin bahçesinde bulunan Emine Argun\'un üzerine düştü. Emine Argun yaralanarak Korgan Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Gece boyunca etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle bir çok yerleşim yerinde ağaçla devrildi.

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