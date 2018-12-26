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(Görüntülü) Ordu'da mahsur kalan çobanlar kurtarıldı

Nedim KOVAN/ORDU, (DHA) - ORDU’nun Altınordu ilçesinde kardan kapanan yüksek rakımlı mahallede, 100 küçükbaş ile mahsur kalan 2 çoban, ekipler tarafından kurtarıldı

26 Aralık 2018 18:50

Nedim KOVAN/ORDU, (DHA) - ORDU’nun Altınordu ilçesinde kardan kapanan yüksek rakımlı mahallede, 100 küçükbaş ile mahsur kalan 2 çoban, ekipler tarafından kurtarıldı. Ordu’da etkili olan yağış nedeniyle yüksek kesimlerde kar kalınlığı 70 santimetreye ulaştı. Altınordu ilçesi Aydınlık ve Ortaköy mahallelerinin yüksek kesimlerinde, 2 çoban, 100 küçükbaş ile mahsur kaldı. Ordu Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri, iş makinesiyle kardan kapanan yolu ulaşıma açarak çoban ve hayvanların mahalleye inmesini sağladı.

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