(Görüntülü) Ördek havuzuna düşen küçük kuzenleri, anneleri kurtardı

Aziz GÜVENER/SERDİVAN (Sakarya), (DHA)- SAKARYA\'nın Serdivan ilçesinde, ördekler için oluşturulan su dolu havuza düşerek boğulma tehlikesi geçiren kuzenler Kerim Yıldırım (3) ile Asaf Likos (2), anneleri tarafından son anda kurtarıldı. Hastaneye kaldırılan kuzenlerin sağlık durumlarının ciddi olduğu belirtildi.



Olay, Serdivan\'ın Kazımpaşa Mahallesi\'nde meydana geldi. İddiaya göre, Kerim Yıldırım ile Asaf Likos isimli kuzenler, evlerinin arka bahçesinde oyun oynadıkları sırada ördekler için oluşturulan yaklaşık 40 santimetre derinliğindeki havuza düştü. 3 metrekarelik havuzda boğulma tehlikesi geçiren küçük kuzenleri son anda anneleri fark etti. Anneler çocukları sudan çıkarırken, çevredeki iş yerinde bulunan vatandaşlar ise hemen 112 Acil\'e haber verdi. Solunumu duran Kerim ilk olarak Serdivan ilçesinde bulunan özel bir hastaneye, Asaf ise Toyotasa Acil Yardım Hastanesi\'ne kaldırıldı. Müdahaleyle yeniden hayata döndürülen Kerim daha sonra Toyotasa Acil Yardım Hastanesi\'ne sevk edildi. Sağlık durumları ciddi olan çocukların anneleri hastanenin önünde sinir krizi geçirdi.



Polis ekipleri, çocukların boğulma tehlikesi geçirdiği havuza gelerek incelemelerde bulundu. Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

