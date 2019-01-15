(Görüntülü) Ördek avında ölen Mesut Yıkılmaz da toprağa verildi

Davut CAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR\'in Torbalı ilçesinde, yağmur sularının birikmesiyle oluşan gölette ördek avlamak isterken, içinde bulundukları kayığın alabora olmasıyla hayatını kaybeden 3 kişiden biri olan Mesut Yıkılmaz (58) toprağa verildi. Dört ay önce ava merak saran Mustafa Ölmez (46), kardeşi Erkin Ölmez (43), arkadaşları Hüseyin Karakuş ve Mesut Yıkılmaz geçen pazar günü, ördek avlamak için Torbalı\'nın Çaybaşı Mahallesi Sinektepe Ovası bölgesine gitti. Burada yağmur sularının birikmesiyle oluşan gölette ava çıkan 4 avcının içinde bulunduğu kayık, dönüşe geçtikleri sırada alabora oldu. Kayıktaki dört kişiden Hüseyin Karakuş (37) sağ kurtarılırken, Mustafa Ölmez, Erkin Ölmez ve Mesut Yıkılmaz yaşamını yitirdi. TOPRAĞA VERİLDİ Hayatını kaybeden 3 kişiden biri olan, 3 çocuk babası tekstil işçisi Mesut Yıkılmaz için bugün öğlende, İzmir\'in Bornova ilçesi Altındağ semtindeki Kokluca Camisi\'nde cenaze töreni düzenlendi. Cenaze törenine Yıkılmaz\'ın büyük oğlu Burak Yıkılmaz (22) ve küçük oğlu Emir Yıkılmaz\'ın (12) yanı sıra, akrabaları ve komşuları ile vatandaşlar katıldı. Eşi ve kızı ise törene gelmeyip, defnedileceği mezarlıkta bekledi. Ağabey Burak Yıkılmaz, kardeşini bir an olsun yalnız bırakmayıp, teselli etti. Yıkılmaz\'ın cenazesi, kılınan namazın ardından Hacılarkırı Mezarlığı\'nda toprağa verildi. Olayda hayatını kaybeden Mustafa Ölmez ve Erkin Ölmez kardeşlerin cenazeleri de, dün ikindide Bornova ilçesindeki Yeşilova Ulu Camii\'nde kılınan cenaze namazının ardından aynı mezarlıkta toprağa verilmişti.