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(Görüntülü) Onur Akın, şarkılarıyla coşturdu

Mustafa ERCAN MERSİN, (DHA)Mersin'in Silifke ilçesinde düzenlenen 45'nci Uluslararası Müzik ve Folklor Festivali'nde sahneye çıkan ünlü sanatçı Onur Akın, hayranlarına unutulmaz anlar yaşattı

12 Mayıs 2018 18:40

Mustafa ERCAN MERSİN, (DHA)Mersin\'in Silifke ilçesinde düzenlenen 45\'nci Uluslararası Müzik ve Folklor Festivali\'nde sahneye çıkan ünlü sanatçı Onur Akın, hayranlarına unutulmaz anlar yaşattı. Binlerce kişinin katıldığı festivalde sevilen şarkılarını seslendiren Onur Akın, konsere katılanları selamladı. Silifke\'de konser vermekten büyük mutluluk duyduğunu belirten Akın, Böylesine havası, suyu ve insanı güzel Silifke\'de konser vermekten çok büyük keyif aldım. Şahsımı ve ekibimi sizlerle buluşturan Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum dedi. Yaklaşık 2 saat konser veren Onur Akın\'a çiçek ve plaket sunan Silifke Belediye Başkanı Mustafa Turgut, teşekkür etti.

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