(Görüntülü) 'Önce kaputa vur, sonra kontağı çevir'

Salih TEKİN/ERZURUM, (DHA)- ERZURUM Atatürk Üniversitesi Hayvanseverler Kulübü üyeleri, kış aylarında araçların kaputuna sığınan kedilerin zarar görmemesi için çalışma başlattı. Kentteki billboardlara \'Kaputa Vur, Bir Canlı Sığınmış Olabilir\' afişleri asan Hayvanseverler Kulübü üyeleri, sürücüleri de uyardı. Üyelerle birlikte otomobil önlerine \'Kaputa Vur!\' yazılı broşürler bırakan Hayvanseverler Kulübü Başkanı Tuğçe Güner, sürücüleri de bilgilendirdi. Özellikle kışın Veteriner Fakültesi Hastanesi\'ne getirilen vakalarda kemik kırığı ya da derisi zarar gören kedi sayısının arttığına dikkat çeken kulüp üyeleri, sürücülerden kontağı çalıştırmadan kaputa vurmalarını istedi. Karşılaştıkları araç sürücülerine yaptıkları çalışmayı anlatan Başkan Tuğçe Güner, \"Biz bu broşürleri sürücüleri kaputa sığınan kedilere dikkat etmeleri için dağıtıyoruz. Siz arabanızı çalıştırmadan önce kaputa vurduğunuzda kedi varsa korkup kaçıyor. Yaralanmıyor, ölmüyor\" dedi. Yaklaşık bir saat süreyle kampüs içindeki araçların sileceklerine broşür bırakan kulüp üyelerinden Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Bölümü 3\'ncü sınıf öğrencisi Güzide Gül Özaslan ise, \"Soğuk bir memlekette yaşıyoruz. Sokaktaki hayvanlar yiyecek ve barınma konusunda büyük sıkıntı yaşıyor. Biz de öğrenciler olarak elimizden geldikçe bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Kaputa vur projesiyle daha çok insana ulaşarak bu konuda farklılıkları artırırız\" diye konuştu. Veteriner fakültesindeki hastaneye özellikle kış aylarında kemik kırılmaları ve derisi zarar görmesi sebebiyle çok sayıda vaka geldiğini belirten Nurefşan Büyükkaraca, \"Kaputa sığınan kedilerin zarar görmemesi için böyle bir çalışma başlattık\" dedi. Bugüne kadar aracını çalıştırmadan önce kaputa vurmadığını söyleyen Murat Aldemir, bundan sonra kaputa vuracağını ifade etti.