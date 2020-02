(Görüntülü) Önce düğün, sonra kemoterapi

Melis KARAKUZULU İZMİR, (DHA) Nişanlıyken meme kanseri olduğunu öğrenen genç kadın önce evlendi sonra tedavi oldu İZMİR\'de nişanlandıktan 4 gün sonra elle muayenesinde memesinde kitle fark eden Tuğçe Kökçü (35) düğün hayalleri kurarken, kanser tanısıyla yıkıldı. Düğünü için uzattığı saçlarının kemoterapide döküleceğinin üzüntüsünü yaşarken, nişanlısı Şener Kökçü\'nün (33) teklifiyle evlilik tarihi öne alındı. Nikahtan üç gün sonra kemoterapiye başlanan ve zorlu süreçten sonra hem tedavisi tamamlanan hem de dökülen saçları yeniden çıkan Tuğçe Kökçü, kadınlara meme kontrollerini aksatmamalarını tavsiye etti. EN YAKIN ARKADAŞI KANSER OLMUŞTU Bir lojistik firmasında çalışan Tuğçe Kökçü, petshop işleten Şener Kökçü ile yaşamını birleştirme karar aldı. Genç çift 8 Eylül 2017\'de evlilik yolunda ilk adımı atıp nişanlandı. Ancak nişanın üzerinden henüz 4 gün geçmişti ki Tuğçe Kökçü, her zaman olduğu gibi elle kendine meme muayenesini yaptı. 4 gün öncesine kadar hiçbir şey fark etmediği memesinde neredeyse bir yumurta büyüklüğünde şişlik fark eden Tuğçe Kökçü soluğu doktorda aldı. Birkaç gün içinde başvurduğu doktorların tümü \'meme kanseri\' tanısı koydu. İzmir kent Hastanesi\'nde Medikal Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Alakavuklar\'a başvuran Tuğçe Kökçü\'ye memesindeki kitlenin ameliyat için büyük olduğu belirtilip kemoterapi önerildi. Ancak kemoterapinin özenle uzattığı, çok sevdiği saçlarının dökülmesi anlamına geldiğini bilen Tuğçe Kökçü, büyük üzüntü yaşadı. Ancak nişanlısı Şener Kökçü\'nün teklifiyle nikah tarihi öne çekilip, kendisinin yine güzel uzun saçlarla gelin olmasını sağlandı. Tuğçe Kökçü, yaşadığı o süreci ve duygularını şöyle anlattı En yakın arkadaşım nişanımdan bir ay önce meme kanseri tanısı almıştı. O nedenle her gün meme kontrolü yapıyordum. Ancak nişan günü üzücü bir olay yaşadım ve 4 gün muayenemi aksattım. 4 günlük nişanlıyken mememde bir yumurta büyüklüğünde bir kitle fark ettim. Meğer çok agresif hızlı büyüyen bir tümörmüş. Kanser tanısı alınca ilk aklıma gelen saçlarımın döküleceği oldu. Kanseri zaten bir grip olarak görüyordum, geçecekti. Ben buna inanıyordum. Ama saçlarım önemliydi. Nişanlım, niye bekliyoruz ki evlenelim dedi. 13 Ekim 2017\'de düğün yaptık. Ben o uzun saçlarımla gelin oldum. 16 Ekim\'de de kemoterapi başladı. Bu çok zor bir süreçti. Tümör kemoterapiyle önce küçüldü, tekrar büyüdü. Büyüklüğü yüzünden başta ameliyat edilememiştim. Ardından ameliyat kararı alındı. Bunları şimdi çok rahat anlatıyorum ama hiç de kolay bir süreç değildi. Kemoterapi başladığında önce saçlarımı kısa kestirdim, ardından kazıttım. Eşim de benimle birlikte saçlarını kazıttı, moral verdi. Bu ay meme kanseri farkındalık ayı. Ben mememdeki kitleyi kendi kendimi muayene ile yakaladım. Eğer bunu fark etmeseydim ya da fark edip doktora gitmeyip ihmal etseydim belki bugün yoktum. Ben kanseri yeneceğime inandım. İnanç zaten tedavinin yüzde 50\'si. Diğer yarısı da bilime, doktorlara kalıyor. Ben de o konuda çok şanslıydım. Doktorlarımla bu süreci iyi yönettik. Ameliyat sonrası da kemoterapi aldım. Şimdi tedavim tamamlandı. Kanserle ilgili hiçbir bulgu kalmadı, artık kontrol hastasıyım. Önerim kadınlar korkmadan kendi muayenelerini aksatmadan sürdürsünler. KANSERDEN DEĞİL GEÇ KALMAKTAN KORK Öte yandan İzmir Kent Hastanesi Medikal Onkoloji uzmanlarından Prof. Dr. Mehmet Alakavuklar, Tuğçe Kökçü\'nün geçirdiği süreçle ilgili şunları söyledi Tuğçe hanım ilk kemoterapisini 16 Ekim 2017\'de almıştı. Birlikte zor bir yılı atlattık. Fırtınalarla dolu tedavi süreci oldu ama bu süreç içerisinde Tuğçe hanım iyimserliğini, daha iyi olacağına olan inancını hiçbir zaman yitirmedi. Tuğçe hanım bana meslektaşım Cüneyt Tuğrul tarafından yönlendirilmişti. Ameliyat açısından uygun bulunmamıştı. Kemoterapi, ameliyat tekrar kemoteri süreci geçirdik. Tedavisi tamamlandı, şimdi takip döneminde. Kendisinin hayata olumlu bakışına her zaman hayranız. Tuğçe hanımın hayatı için önemli kararları aldığı dönemde başladı tedavi, şimdi her şey yolunda. Kanser tanı ve tedavi süreci bir ekip işi. Önemli olan kanserin erken yakalanması. Kanserden korkma, geç kalmaktan kork, diyoruz.