(Görüntülü) Önce dövdüler, sonra gasp ettiler

O anlar kamerada



Haber : Alper KORKMAZ / İSTANBUL(DHA) ,



Arnavutköy\'de yolda yürüyen gencin önünü keserek darp eden 4 kişi, gencin cep telefonu çalarak kaçtı. O anlar bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Olay geçtiğimiz haftalarda Anadolu Mahallesi, Anadolu Caddesi Üzerinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde yürüyen genci bir kişi durdurmak istedi. Durumdan şüphelenen genç kaçmaya başladı. Bu sırada ara sokaktan çıkan 3 kişi daha kaçan genci kovalamaya başladı. Kaçarken yere düşen genci ,darp eden gaspçılar cep telefonunu alarak kaçtı. Gasp anı bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Kameradaki gaspçılar polis tarafından yakalandı. 4 şüphelinin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.