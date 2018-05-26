T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü) Önce dövdüler, sonra gasp ettiler

O anlar kamerada Haber : Alper KORKMAZ / İSTANBUL(DHA) ,  Arnavutköy'de yolda yürüyen gencin önünü keserek darp eden 4 kişi,  gencin cep telefonu çalarak kaçtı

26 Mayıs 2018 12:20

O anlar kamerada


Haber : Alper KORKMAZ / İSTANBUL(DHA) , 


Arnavutköy\'de yolda yürüyen gencin önünü keserek darp eden 4 kişi,  gencin cep telefonu çalarak kaçtı. O anlar bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.  Olay geçtiğimiz haftalarda Anadolu Mahallesi, Anadolu Caddesi Üzerinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde yürüyen genci bir kişi durdurmak istedi. Durumdan şüphelenen genç kaçmaya başladı. Bu sırada ara sokaktan çıkan 3 kişi daha kaçan genci kovalamaya başladı. Kaçarken yere düşen genci ,darp eden gaspçılar cep telefonunu alarak kaçtı.  Gasp anı bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Kameradaki gaspçılar polis tarafından yakalandı. 4 şüphelinin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Alper KORKMAZAnadolu Mahallesi Anadolu CaddesiEdinilenDurumdanBuKaçarkenKameradaki
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24