(Görüntülü) Ömrünü engelli oğluna adadı

İskender ZENGİN/ANDIRIN(Kahramanmaraş), (DHA)- KAHRAMANMARAŞ\'ın Andırın ilçesinde Meryem Doğan (57), yıllardır doğuştan engelli olan oğlu Fatih Doğan\'ın (17) yaşamını kolaylaştırmak için çabalıyor. İlçeye 8 kilometre uzaklıkta bulunan Alınoluk Mahallesi\'nde yaşayan Meryem Doğan\'ın 3 çocuğundan biri olan Fatih, ortopedik engelli olarak dünyaya geldi. Oğluyla yakından ilgilenen Doğan, okul çağına gelen Fatih\'i kendisi okula götürüp getirmeye başladı. Taşımalı eğitim sistemi kapsamında her gün evden çıkarak oğlu Fatih ile birlikte Şehit Mustafa Gökçeli Çok Programlı Anadolu Lisesi\'ne giden Meryem Doğan, dersler bitene kadar okulda bekliyor. \'OĞLUMU OKUTMAK İÇİN HER ŞEYE RAZIYIM\' Daha önceleri ilkokula giderken oğlunu kucağında götürdüğünü anlatan Meryem Doğan, \"Oğlumu sonuna kadar okutacağım. Üniversiteye gittiğinde de yanında olacağım. Ayrıca şu an rehabilitasyon merkezinde de fizik tedavisi devam ediyor okuldan çıktıktan sonrada oraya gideceğiz. Oğlumu okutmak için her şeye razıyım\" dedi. \'ALLAH ANNEMDEN RAZI OLSUN\' 9\'uncu sınıf öğrencisi Fatih Doğan ise annesinin kendisi için yaptıklarını hiçbir zaman unutmayacağını belirterek, \"Allah annemden razı olsun beni hiç yalnız bırakmadı, onun hakkını hiç ödeyemem. Okulda öğretmenlerim ve arkadaşlarımla çok mutluyum. Fizik tedavi de görüyorum, yine yanımda annem oluyor. Akşamları eğitimimi tamamladıktan sonrada evimize dönüyoruz\" diye konuştu.