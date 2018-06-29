(Görüntülü) Olumsuz hava şartları karpuz fiyatlarını vurdu

Nermin UÇTU- İlker KILIÇASLAN/MANİSA, (DHA)- MANİSA\'da karpuz hasadına başlayan üretici, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altında seyretmesi ve yağmurlu havalar nedeniyle mağdur olduklarını söyledi. Havaların serin olması nedeniyle karpuz tüketiminin azaldığından da yakınan çiftçiler, ürünün kilo fiyatının, maliyeti olan 40 kuruşa kadar düştüğünü ifade etti.



Manisa\'da karpuz hasadı, bu yıl nisan ayında hava sıcaklıklarının yüksek olmasından dolayı yaklaşık 20 gün önce başladı. Hasadın erken başlamasından dolayı yüksek fiyat beklentisi içine giren karpuz üreticileri, havaların serin gitmesi nedeniyle tüketimin azaltmasıyla üzüldü.



\'MAHSULLER ELİMİZDE KALDI\'



Manisa\'nın Gölmarmara ilçesinde karpuz yetiştiren çiftçiler, ürünü satamamaktan şikayet etti. Çiftçilerden Yasin Doğan, bu yıl havaların yağmurlu olmasından dolayı sıkıntı yaşadıklarını belirterek, \"Bu yıl hasat erken başladı. Hava şartlarından dolayı karpuz erken çıkınca pazarlama yapamadık. Tüketici ne yazık ki karpuz almıyor. Karpuzun kilosu 40 kuruştan satılıyor. Mahsul elimizde kaldı. Yağmurdan, doludan dolayı da zarar gören karpuzlarımız da var. Sel nedeniyle bazı bölgelerde karpuzlar tarlanın dışına kadar sürüklendi. Selden zarar gören karpuzların 1 römorkunu 250 liradan verdik. Üretici karpuzun olgunlaşmasından dolayı toplamak zorunda kaldı, ancak topladığı da elinde kalıyor\" diye konuştu.



\'HAZİRAN YAĞMURLARI BİZİ MAHVETTİ\'



Kavunda da erken hasat yapıldığını ifade eden Yasin Doğan, tarladan kavunun kilosunun 1 lira 60 kuruşa verildiğini, ancak satmakta zorlandıklarını dile getirdi. Doğan, \"Şu anda havaların serin olmasından dolayı kavunlarda renk yok. Tadı da biraz zayıf. Hava sıcak gitseydi mahsuller daha kaliteli olurdu. Haziran yağmurları bizi mahvetti\" dedi.



ÜRÜNLER ERKEN OLGUNLAŞTI, SERİN HAVALAR VURDU



Gölmarmara Ziraat Odası Başkanı Erdal Ziyan, bu yıl nisan ayında hava sıcaklıkların yüksek olmasından dolayı ürünlerin daha erken olgunlaştığını söyledi. Ziyan, \"Bu yıl kavun ve karpuz üreticilerin beklentileri yüksekti. Fakat olumsuz hava şartları, mevsim normallerin üstünde yağış, kavun ve karpuz tüketicilerin bu ürünleri daha az tercih etmesine, daha az satın almasına neden oldu. Bu da kaliteli ürünümüzün pazarlarda daha yavaş satılmasına neden olup, fiyatları indirdi. Dekar başına üretim bu yıl daha azdı. Çiftçi de bu yıl daha fazla kazanç bekliyordu. Çok kaliteli, lezzetli karpuzlarda çiftçi hakkını alamıyor. Çiftçi karpuzun kilosunu 50 kuruşa satmakta zorlanıyor. Karpuzun üreticiye maliyeti zaten 40 kuruş. Biz en azından kilosunun 70 kuruşa satılmasını bekliyoruz. Önümüzdeki günlerde hava sıcaklıklarının artması ile fiyatların da yükselmesini bekliyoruz\" diye konuştu.



Hava şartların fiyatı etkilemesinden dolayı sıkıntı yaşandığını kaydeden Erdal Ziyan, \"Geçen yıl karpuzdan para kazanan çiftçi aynı beklenti içindeydi. Şimdi masrafını kurtarmaya çalışıyor. Geçen yıl 60- 70 kuruştan satılmıştı. Şimdi 40 kuruşlara gerilemesi çiftçiyi üzüyor\" dedi.

