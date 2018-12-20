(Görüntülü) Olumsuz hava balık çiftliğini vurdu, olta balıkçılarını sevindirdi

Levent YENİGÜN KEMER (Antalya), (DHA) Antalya\'nın Kemer ilçesinde olumsuz hava koşulları olta balıkçılarına yaradı. Bölgede zarar gören balık çiftliğinden denize dağılan levrekleri yakalamak için onlarca balıkçı sahilleri doldurdu. Kemer\'de önceki gün etkili olan şiddetli yağış ve rüzgar nedeniyle Ulupınar Mahallesi Çıralı mevkisi Maden Koyu açığındaki levrek çiftliği zarar gördü. Çiftlikteki havuzlardan birinde yaşanan zarar sonrası balıklar denize dağıldı. Haberi alan balıkçılar ve vatandaşlar ise oltalarını alıp Çıralı, Olympos, Tekirova ve Kemer ilçe merkezinde sahillere koştu. Genç yaşlı, kadın erkek yüzlerce balıkçı dün gün boyu oltalarıyla çiftlikten kaçan balıkları yakalayabilmek için uğraş verdi. Aynı çiftlikte 2015 yılında da benzer bir olay yaşanmıştı. \'4-5 KİLO CİVARINDA BALIK YAKALADIK\' Çıralı esnafından Kemal Bakıcı, Bayağı balık yakaladık. Bu sene de yine yırtılma olmuş havuzlarda. 4-5 kilo civarında balık yakaladık. Fırtınadan havuzlarda patlama oluyor, o yüzden biz de geldiği kadar yakalamaya çalışıyoruz dedi. \'YETİŞTİRENLERDEN DE ALLAH RAZI OLSUN\' Çıralı\'da seracılık ve tarımla uğraşan Hasan Kocakaya (51), Buraya 2015\'te bir piyango vurdu. Bir de bu yıl. Arada böyle oluyor. 2015 yılında daha fazla balık tutmuştuk. Bu yıl fazla balık gitmemiş. Allah ne nasip ettiyse onu tutuyoruz. Yetiştirenlerden de Allah razı olsun. Onların da ölmüşlerinin ruhuna varsın. Tuttuğumuz balığı yiyoruz. Onu inkar etmeyelim. Yapacak bir şey yok. Doğa olayları, olur böyle şeyler diye konuştu. \'BALIK TUTMAYA GELDİK AMA HİÇ TUTAMADIK\' Tekirova Mahallesi\'nden çocuklarıyla birlikte Çıralı sahiline gelen ev hanımı Fatma Adaletli (54) şöyle dedi Kardeşim telefonla aradı, \'balık havuzu patlamış gelin balık tutalım\' diyerek. Buraya balık tutmaya geldik. Ama hiç tutamadık. Millet parayla bir balık alıp, bir et alıp yiyemiyor, mesela havuz patladığı için de insanlar burada balık tutmak için heves yapıyor. Balık tutabilirse tabii ki. \'BALIK YAKALADIM AMA İNSANLAR MAĞDUR OLMUŞ\' Çıralı\'nın turizmcilerinden Ramazan Altınkaya da Burada \'çiftlik patlamış\' dediler. Bu sabah saat 07.00 gibi sahile geldim. Baktım bayağı 50- 100 kadar insan var oltalarını denize atıyorlardı. Ben de başladım. Oltama kurt bağlayıp, attım. Balık yakaladım ama insanlar mağdur olmuş. Bu yağmur ve dalgaların olması nedeniyle. Olmasa iyiydi ama ne yazık ki oldu ve biz de tutmak zorunda kaldık. Aslında tutmayacağız ama insanlar tutuğu için biz de tutuyoruz dedi.