(Görüntülü) Ölümlü kazada "rapor" tartışması

* Fethiye\'de yolun karşısına geçen 61 yaşındaki Elif Hayır, Mehmet Kurt\'un kullandığı aracın çarpması ile hayatını kaybetti. * Sürücü , jandarmanın tuttuğu olay yeri tespit tutanağında, araçtan yere dökülen camlar ve araç döküntüleri gerekçe gösterilerek kusursuz bulundu. * Olay yerinde fren izi bulunmadığını, sürücünün hız sınırını aştığını öne süren Elif Hayır\'ın ailesinin Avukatı Neşe Öztürkçü, olay yeri tespit tutanağına itiraz ederek bilirkişi incelemesi istedi. * Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı. Haber: Yüksel KOÇ / İstanbul DHA Fethiye\'de yolun karşısına geçen 61 yaşındaki Elif Hayır, Mehmet Kurt\'un kullandığı aracın çarpması ile hayatını kaybetti. Sürücü Mehmet Kurt, jandarmanın tuttuğu olay yeri tespit tutanağında, araçtan yere dökülen camlar ve araç döküntüleri gerekçe gösterilerek kusursuz bulundu. Olay yerinde fren izi bulunmadığını, sürücünün hız sınırını aştığını öne süren Elif Hayır\'ın ailesinin Avukatı Neşe Öztürkçü, olay yeri tespit tutanağına itiraz ederek bilirkişi incelemesi istedi. Fethiye Ölüdeniz Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde 21 Ekim 2018 tarihinde 17.00 sıralarında marketten çıkan 61 yaşındaki Elif Hayır, cadde üzerinde kısa bir süre bekledikten sonra karşıdan karşıya geçmek için hareketlendiği sırada bir aracın çarpması ile ağır yaralandı. Vücudunun çeşitli yerlerinde kemik kırıkları oluşan Elif Hayır, kaldırıldığı hastanede 3 gün sonra hayatını kaybetti. KAZA TESPİT TUTANAĞINA GÖRE ŞOFÖR TAMAMEN KUSURSUZ Olay jandarma bölgesinde meydana geldiği için kaza tespit tutanağı da jandarma tarafından tutuldu. Tutanakta, kaza yerinde yapılan ölçümler, aracın duruş şekli, yere dökülen camlar ve kan, araç döküntüleri ile yayanın yakın mesafeden birden yola çıkışını gerekçe gösterilerek araç sürücüsünün kazanın oluşumunda kusurunun bulunmadığı görüşüne yer verildi. Tutanakta, sürücünün kazanını oluşumunu engellemek için yayadan kaçmaya çalıştığı da ifade edildi. Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığı\'na sevk edilen Mehmet Kurt, adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakıldı. AİLENİN AVUKATI SÜRÜCÜNÜN FREN YAPMADIĞI İDDİASINDA BULUNDU Ailenin Avukatı Neşe Öztürkçü, jandarma tarafından tutulan olay yeri tespit tutanağındaki kusur durumuna ilişkin raporun eksik ve hatalı olduğunu öne sürdü. Olayın meydana geldiği yerde fren izi bulunmadığını öne süren Avukat Öztürkçü, \"Yolda fren izi yok. Maktülde çok sayıda kırık ve iç kanama var. Hız limitinin aşıldığını düşünüyoruz\" iddiasında bulundu. JANDARMANIN RAPORUNA İTİRAZ EDEN AVUKAT BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ İSTEDİ Olay anına ilişkin kamera kaydında Elif Hayır\'ın önce yolu kontrol ettiğini söyleyen Avukat Öztürkçü, \"Haricen edindiğimiz bir kamera kaydının incelediğimizde maktulün yolda kendi güvenliğini sağlamak üzere yolu kontrol ettiğini, bir müddet beklediğini, daha sonra 3. veya 4. adımında çarpmanın gerçekleşerek en az 2 metre kadar havaya doğru savrulduğunu görüyoruz. Yere düştükten sonra savrulma devam ediyor. Yüksek hız veya meşguliyetinden dolayı zamanında manevra yapamadığını görüyoruz. Bu nedenle kaza esnasında telefonla görüşüp görüşmediğinin tespiti için bilgi talebinde bulunduk. Ayrıca kusur durumuna ilişkin bilirkişi talebinde bulunduk\" dedi.