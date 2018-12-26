(Görüntülü) ‘Ölüm Yolu'nda korkuyla ulaşım sağlıyorlar

Sinan UÇAR-Uğur AYDIN GÜMÜŞHANE-(DHA) GÜMÜŞHANE\'nin Kürtün ilçesine bağlı Gürgenli köyü yakınlarında bulunan Mursal Altı yolu, \'ölüm yolu\' olarak adlandırılıyor. Ölümlü kazaların yaşandığı, uçuruma düşen otomobillerin hurdaya dönen enkazlarının dahi çıkarılamadığı bölge halkının korkulu rüyası haline gelen yolda önlem alınması isteniyor. Vatandaşlar, Biz bu yola \'ölüm yolu\' diyoruz, buradan kurtulan, uçak kazasından kurtulmuş kadar şanslıdır diyor. Gümüşhane\'nin Kürtün ilçesinde, Giresun\'un Şebinkarahisar, Alucra ve Kazıkbeli Yaylası?na ulaşım sağlanan 35 kilometrelik ?Yukarı Kürtün Grup Yolu?\' güzergahındaki Mursal Altı yolu, sürücülerin ve yöre halkının korkulu rüyası haline geldi. Yol, meydana gelen ölümlü kazalar nedeniyle yöre halkı tarafından \'ölüm yolu\' olarak adlandırılıyor. 200 metreyi bulan sarp arazi üzerindeki yolda otomobili ile ilerleyen sürücüler, korku içerisinde seyrediyor. Uçuruma düşen otomobillerin hurdaya dönen enkazlarının dahi çıkarılamadığı yolda, vatandaşlar önlem alınmasını istiyor. 13 köyün muhtarı, tehlikeli yola çözüm bulunması için İl Özel İdaresi?ne başvuruda bulundu. \'HERKES MAĞDUR\' Yukarı Kürtün Grup Yolu\'nun işlek bir yol olduğunu ifade eden Sarıbaba Köyü Muhtarı Hasan Gül, bölgede bulunan 13 köyün muhtarı ile birlikte Özel İdare\'ye dilekçe verdiklerini ancak cevap alamadıklarını belirtti. Muhtar Gül, Benim bildiğim burada en az 7-8 tane ölümlü kaza meydana geldi. Benim köyümden 3 kişi burada vefat etti, birkaç vatandaşımız da sakat kaldı. Buraya bir çözüm bulunmasını istiyoruz. 13 muhtar olarak dilekçe verdik, hala bekliyoruz. Çözüm için bin 300 metre tünel istiyoruz. Burası çok kullanılan bir yol. Giresun\'a, Şebinkarahisar\'a, Alucra\'ya, Kazıkbeli Yaylası\'na gidiliyor. Yaz aylarında bu yoldan 200-300 tane araç gelip geçiyor. Herkes mağdur. Önlem alınmalı dedi. \'BURADAN KURTULAN, UÇAK KAZASINDAN KURTULMUŞ KADAR ŞANSLIDIR\' Mursal Altı yolu üzerinde meydana gelen kazalardan canlı olarak kurtulanların, uçak kazasından kurtulmuş kadar şanslı olduğunu ifade eden Muhtar Hasan Gül, \'Biz bu yola \'ölüm yolu\' diyoruz, buradan kurtulan, uçak kazasından kurtulmuş kadar şanslıdır. Yüksek bir yer, en az 200 metre. Kurtulma şansınız Allah\'a kalmış. Yukarı Kürtün?den gidip de geri döndüğün zaman, büyük bir mükâfatla dönmüş oluyorsun. Çok şey istemiyoruz, bin 300 metre bir tünel istiyoruz. Belki bu yolda başka dostlarımızı, vatandaşlarımızı kaybetmeyiz. Buraya düşen son aracımızın enkazını hala çıkaramadık, hurdaya bile veremiyoruz şeklinde konuştu. \'25 YILDIR BU YOL İLE UĞRAŞIYORUZ\' Yaz aylarında bölgede nüfusun arttığını söyleyen Elmalı Köyü Muhtarı Remzi Öztürk de \'ölüm yolu\' için acilen çözüm bulunmasını istedi. Öztürk, \'25 yıldır bu yolla uğraşıyoruz. Devlet büyüklerimize müracaat ettiğimiz halde bir çözüm alamadık. Bu Yukarı Kürtün Grup Yolu, çok insana hizmet ediyor. 13 tane köy var 50 tane yayla var. Acilen buraya bir çözüm bulunmasını istiyoruzö ifadelerini kullandı. Hüseyin Şanlı da, \'Bu yolu sürekli kullanıyorum, buraya \'ölüm yolu\' denmesinin sebebi burada kaza yapan insanlardan sağ çıkan olmaması. Buraya düşen araçlar hurda olarak bile kullanılamıyor, dere kenarında kalıyor. Buradan aşağıya gidenin kurtulması imkânsız, çözüm istiyoruz diye konuştu. SON KAZADA KARI-KOCA ÖLDÜ Yukarı Kürtün Grup Yolu\'nun Mursal Altı mevkiinde, 16 Aralık\'ta meydana gelen kazada bir yakınlarının cenazesinden dönen Mehmet Ali Aydın (71), 29 AR 137 plakalı hafif ticari aracıyla 150 metrelik uçurumdan yuvarlandı. Kazada, sürücü Mehmet Ali Aydın ve eşi Hamdiye Aydın (65) hayatını kaybetti. Otomobil ise uçurumdan çıkarılamadı.