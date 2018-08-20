(Görüntülü) Oltu'yu sağanak ve dolu vurdu

Murat AYDIN/ OLTU, (Erzurum), (DHA)- ERZURUM\'un Oltu ilçesinde, dolu ve sağanak yağışı nedeniyle bir çok ev ve iş yeri su altında kaldı. Yüzlerce dönüm ekili ve dikili arazi sel suları nedeniyle zarar görürken, esnaf su bidonlarıyla set yaparak suyun iş yerlerine girmesini önlemeye çalıştı. Oltu\'da dün akşam saatlerinde başlayan dolu ile karışık sağanak, sele neden oldu. Ev ve iş yerleri su altında kalanlar belediyeye tepki gösterdi. İş yeri sahipleri ve çalışanları suyu tahliye etmeye çalıştı. Esnaftan bazıları da su bidonlarıyla suyun iş yerlerine girmesini önlemeye çalıştı. Oltu Merkez Polis Karakolu\'nun bahçesine dolan suı, ilçe kaymakamının makam aracının yanı sıra bir çok aracın suya gömülmesine neden oldu. Sel suları ekili ve dikili arazilere de zarar verdi. Evleri ve iş yerleri su altında kalan vatandaşlar bayram öncesi zor durumda kaldıklarını söyledi.