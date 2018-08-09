(Görüntülü) Oliver Glasner: "Oyuncularım dahi taktiğimizi bilmiyor" -1

Gernot Trauner: \"Saha içinde anlaşamazsak vücut dilini kullanacağız\"

ALİ DANAŞ / İSTANBUL,(DHA)

UEFA Avrupa Ligi 3\'üncü Ön Eleme Turu ilk karşılaşmasında Beşiktaş\'ın konuğu olacak olan LASK Linz\'de teknik direktör Oliver Glasner ve takım kaptanı Gernot Trauner basın toplantısında konuştu.



Beşiktaş maçında sürpriz yapmak istediklerini söyleyen Glasner, \"Beşiktaş uluslararası tecrübe sahibi ve güçlü bir takım. Şampiyonlar Ligi\'ndeki başarısı ortada, birçok büyük takımı yendi. Dersimize iyi çalıştık, detayları inceledik ve Beşiktaş\'ın hatalarını tespit ettik. Maç için öngörülerimiz var ve buna göre hareket edeceğiz. Bizim de yakalayacağımız pozisyonlar olacak, bunları değerlendirmeye çalışacağız. Ödevlerimize iyi çalıştık. Şu anda oyuncularım dahi taktiğimizi bilmiyor. Beşiktaş\'a sürpriz yapmaya çalışacağız. Beşiktaş gerçekten iyi oynayan ve başlı başına kaliteli bir takım. Daha ofansif ve önde rahatsız etmeyi düşünüyoruz. İyi ve heyecanlı bir maç ortaya koymaya çalışacağız\" diye konuştu.



Beşiktaş Stadı\'nın atmosferiyle ilgili konuşan Glasner, \"Yarın 30-40 bin kişi bekleniyor ve çok sesli bir ortam olacağını biliyoruz. Fakat stada, taraftara karşı değil Beşiktaşlı futbolculara karşı oynayacağız. Bizim rakibimiz 11 kişiden ibaret\" ifadelerini kullandı.



Avusturyalı teknik adam ayrıca saha zemininde yer yer bozulmalar olduğunu ve bu durumdan memnun kalmadığını söyledi.



GERNOT TRAUNER: \"SAHA İÇİNDE ANLAŞAMAZSAK VÜCUT DİLİNİ KULLANACAĞIZ\"



Taraftar baskısının olabileceğini söyleyen takım kaptanı Trauner, \"Uzun bir süredir böyle bir maç için hazırlanıyorduk. Motivasyonumuz iyi. Deplasmanda oynayacağımız için taraftarların baskısı olacaktır ama her şey sahada neticelenecek. Burası çok gürültülü bir stat, dünyanın en sesli ortamı burada saha içinde anlaşamazsak vücut dilini kullanacağız\" şeklinde konuştu.