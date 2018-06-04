(Görüntülü) Ölen oğullarının mimarlık diplomasını ağlayarak aldılar

Soner GÜLEZER/İZMİT (Kocaeli), (DHA) - İZMİT\'te, tavuklu pilav yedikten sonra besin zehirlenmesi sonucu ölen Kocaeli Üniversitesi öğrencisi Hayrettin Ömeroğlu\'nun (25) diplomasını anne ve babası aldı. Hülya- Cabbar Ömeroğlu çifti, oğullarının mimarlık diplomasını öperek, gözyaşı döktü.



Kocaeli Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Mimarlık Bölümü\'nde öğrenim gören Hayrettin Ömeroğlu, 6 Mayıs Pazar günü akşam saatlerinde, kusma ve bulantı şikayetiyle Kocaeli Devlet Hastanesi\'ne başvurdu. Tavuklu pilav yediğini söyleyen Ömeroğlu, hastanede serum tedavisi uygulandıktan sonra taburcu edildi. Ömeroğlu, gece tekrar fenalaşınca arkadaşları saat 01.30 sıralarında 112 Acil Servis\'i arayarak yardım istedi. Eve gelen sağlık ekibi, Ömeroğlu\'nu hastaneye götürürken, yolda kalbi durdu. Kocaeli Devlet Hastanesi\'ne getirilen Ömeroğlu, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Hayrettin Ömeroğlu\'nun cenazesi, Bursa\'da toprağa verildi.



Kocaeli Üniversitesi Anıtpark Yerleşkesi\'nde bugün yapılan mezuniyet törenine Hayrettin Ömeroğlu\'nun annesi Hülya ve babası Cabbar Ömeroğlu da katıldı. Ömeroğlu çifti oğullarının diplomasını Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Oya Şenyurt\'tan aldıktan sonra öptü. Diplomaya sarılan çift, uzun süre gözyaşı döktü. Salonda bulunanlar ise acı anne- baba karşısında gözyaşlarını tutamadı.



Törende arkadaşlarının, Hayrettin Ömeroğlu\'nun fotoğraflarıyla hazırladığı slayt izlendi. Ömeroğlu için şiirler okunup, türküler söylendi. Törende konuşma yapan Hülya Ömeroğlu, oğlunun ölümünde doktor ihmali olduğunu savunarak, \"Bazı doktorlar yeminine sadık kalmıyor ne yazık ki. Hayrettin\'in nice hayalleri vardı. Hepsi yarım kaldı. Böyle sorumsuz doktorlar için Kocaeli Devlet Hastanesi önünde açıklama yapacağız ve sesimizi duyuracağız\" dedi.



Hayrettin Ömeroğlu\'nun arkadaşları, fakülte bahçesine çınar ağacı dikerek, her yıl ağaç önünde anma yapacaklarını söyledi.



Sağlık Bakanlığı, Hayrettin Ömeroğlu\'nun besin zehirlenmesi yüzünden ölümünün ardından, Kocaeli Devlet Hastanesi hakkında idari soruşma başlatmıştı.