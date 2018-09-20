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(Görüntülü) Öldürülen Azeri iş adamının cenazesi Adli Tıp kurumunda alındı

Haber-Kamera : Alper KORKMAZ / İSTANBUL DHA Bakırköy'de dün ofisinde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Azeri iş adamı Etimad İsmailov'un cenazesi yakınları tarafından Adli Tıp Kurumu'ndan teslim alındı

20 Eylül 2018 15:25

Haber-Kamera : Alper KORKMAZ / İSTANBUL DHA Bakırköy\'de dün ofisinde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Azeri iş adamı Etimad İsmailov\'un cenazesi yakınları tarafından Adli Tıp Kurumu\'ndan teslim alındı. Florya\'da bulunan ofisinde Gözel Damirov tarafından ofisinde buluşmuştu. İkilinin arasında çıkan tartışmada Demirov iş adamı İsmailov\'u başından ve kalbinden vurarak öldürmüştü. Daha sonra olay yerinden kaçan saldırgan Beşiktaş\'ta polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alınmıştı. Hayatını kaybeden Etimad İsmailov\'un cenazesi incelenmek üzere adli tıp kurumu morguna kaldırılmıştı. Burada tamamlanan işlemlerinin ardından İsmailov\'un cenazesi yakınları tarafından teslim alındı.

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