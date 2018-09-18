(Görüntülü) Okullları boyayan hükümlülere teşekkür belgesi verildi

* 8 yıl tutuklu kalan boyacı hükümlü Aykut Erdoğan, 24 hükümlü arkadaşına boyacılık mesleğin inceliklerini öğretti *24 kişi Avcılar\'daki 5 okulu boyayarak eğitime hazır hale getirdi. * Yaklaşık 250 bin TL tutarında boya giderinin devletin kasasında kalmasını sağlayan hükümlülere teşekkür belgesi verildi. Haber-Kamera: İhsan DÖRTKARDEŞ/İSTANBUL DHA Denetimli Serbestlik Yasası’ndan yararlandırılarak ‘Eğitime ve Gönüllere Renk Kat Projesi’ kapsamında Avcılar’daki 5 okulu boyayarak eğitime hazır hale getiren hükümlülere teşekkür belgesi verildi. Bakırköy Denetimli Serbestlik Müdürlüğü, Avcılar Kaymakamlığı ile hükümlülerin ‘Kamuya yararlı işlerde çalıştırılması’ konusunda protokol imzaladı. Yeni öğretim yılı başlamadan onarım ve boya gereksinimi bulunan 6 okul belirlendi. Adli suçtan çeşitli sürelerle yıllarca cezaevinde tutulduktan sonra Denetimli Serbestlik Yasası kapsamında cezalarının son bölümünü kaymakamlık tarafından belirlenen yerlerde 2\'şer saat çalışmaları 1 günlük tutukluğuna eşit sayılan hükümlüler, boyacılık eğitimine alındı. Proje kapsamında seçilen 8 yıl tutuklu kalan boyacı hükümlü Aykut Erdoğan, 24 hükümlü arkadaşına boyacılık mesleğin inceliklerini öğretti ve birlikte çalışarak onlarla cezasının bir bölümünü tamamladı. Daha önce ellerine hiç fırçayı almadıkları halde birer meslek sahibi olan hükümlüler, cezalarını tamamladıktan veya boya yaparak, yaklaşık 250 bin TL tutarında boya giderinin devletin kasasında kalmasını sağladı. BOYACI HÜKÜMLÜLERE TEŞEKKÜR BELGESİ Belirlenen saatlerde cezalarını çeken, diğer saatlerde serbest çalışabilen ve evlerine gidebilen hükümlülere ‘teşekkür’, bu kişilerden sorumlu memur Mehmet Özdemirci\'ye de \'başarı belgesi\' kaymakamlıkta yapılan törenle verildi. Bakırköy Denetimli Serbestlik Müdürü Leyla Karaküllah, İstanbul Vali Yardımcılığı’na atanan Avcılar Kaymakamı Hulusi Doğan’a hükümlülerin topluma yeniden kazandırılması konusunda verdiği destek nedeniyle teşekkür etti. Doğan da, yasa kapsamında çok sayıda hükümlünün kaymakamlık binasındaki kamu kuruluşlarında, temizlikten, boya, badanaya, yaşlı ve engellilere hizmete kadar her alanda başarı ile görev yaptıklarını söyledi. ARTIK MESLEK SAHİBİLER Okulları boyayan hükümlü arkadaşlarına mesleğin inceliklerini anlatan, günde 4 yerine neden 8 saat kamu yararına çalışarak hükümlü boyacı Aykut Erdoğan, “Hayatımız boyunca bir yokuş çıktık, inşallah şimdi de o yokuşun inişindeyiz. Denetimli Serbestlik uygulaması ve böyle projeler hükümlülere manevi tatmin sağladığı gibi meslek sahibi olmalarını sağlıyor. Hükümlü arkadaşlarımız artık boyacılık yaparak yaşamlarını sürdürebilir hale geldi. Çocuklarımıza yönelik okulların boyandığı bu projede görev verildiği için çok memnun olduk\" dedi.