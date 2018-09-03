(Görüntülü) Okulda klima ünitesinden yangın çıktı

Bülent TATOĞULLARI ANTALYA, (DHA) ANTALYA\'da bir okulda klima tamiri yapıldığı sırada çıkan yangın büyümeden söndürüldü. Yangın, saat 15.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Meydankavağı Mahallesi Şehitler Caddesi üzerinde bulunan Melahat Faraçlar İlkokulu\'nun 1\'inci katında çıktı. Klima bakımı için okula gelen servis personeli okulda bulunduğu sırada, bir klima ünitesinden duman çıkmaya başladı. Bahçede okul kaydı için bekleyen vatandaşlar, dumanları görünce itfaiye ve polise haber verdi. İhbar üzerine kısa sürede okula gelen polis, çevre güvenliğini alırken, itfaiye ekipleri de yangını müdahale etti. Söndürülen yangının bir klima ünitesinde çıkan arıza yüzünden kaynaklandığı belirtilirken, ekipler dumanı tahliye etmek için uzun çaba sarf etti.